Choque en Tetelpan: Auto y moto se impactan tras rebase peligroso ¿Quién tuvo la culpa?

Un aparatoso accidente ocurrido en el Pueblo de Tetelpan, en la alcaldía Álvaro Obregón, desató una fuerte discusión en redes sociales sobre la responsabilidad de un motociclista que circulaba en sentido contrario y de un automovilista que realizaba una maniobra con visibilidad reducida.

El accidente se registró la mañana del 2 de diciembre y fue captado por una cámara de seguridad, muestra el momento exacto en que ambos vehículos se impactaron de frente, dejando al motociclista proyectado varios metros sobre el pavimento.

De acuerdo con las imágenes difundidas, un vehículo particular avanzaba detrás de un camión de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Después de un frenado brusco de la unidad, el conductor del auto intentó incorporarse al carril contiguo.

Sin embargo, el camión bloqueaba gran parte de la vista, lo que dificultaba detectar si venía otro vehículo en la ruta contraria.

Justo en ese instante, un motociclista apareció circulando en sentido contrario y aparentemente a una velocidad considerable. Al rebasar por el lado izquierdo mientras invadía completamente el carril opuesto, terminó chocando de frente contra el costado del automóvil.

El impacto lo lanzó por el aire mientras su motocicleta quedó a varios metros del punto de colisión.

Personas que se encontraban en la zona corrieron inmediatamente para auxiliar al lesionado y mover la motocicleta, mientras que el automovilista permaneció en el sitio.

Aunque no se ha confirmado el estado de salud del motociclista, las imágenes generaron preocupación por la fuerza del choque y el riesgo que implicó la maniobra.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde surgieron posturas divididas. Algunos internautas reprocharon al motociclista haber invadido el carril contrario, una práctica prohibida por el Reglamento de Tránsito debido al alto riesgo de colisiones frontales.

Otros señalaron que el automovilista pudo haber realizado una incorporación sin suficiente visibilidad, lo que también representa una falta al deber de precaución.

