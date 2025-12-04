Metro CDMX HOY 4 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 4 de diciembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 5; de cinco minutos en las líneas 4, 7, 9, A y B; y de seis minutos en las líneas 1, 3, 8 y 12.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué pasa en la Línea 8?
La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.
- Cual moderado línea 8 Estación Atlalilco muchas personas esperando, no ha pasado el metro
- ¿¿¿Qué pasa con la línea 8??? No pasan trenes y ya está muy lleno en Metro Coyuya
- ¡Línea 8 no llegan trenes y la gente sigue llegando no mamen ya son varios minutos de atraso!
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes se quedan detenidos entre estaciones, volviendo el recorrido más largo de lo normal.
- Muevan la línea 3 no mms siempre es lo mismo con ustedes
- Línea 3 empiezan con sus paradas entre túneles
- ¿Por qué no avanza la línea 3?
