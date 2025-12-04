Metro CDMX HOY 4 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 4 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 5; de cinco minutos en las líneas 4, 7, 9, A y B; y de seis minutos en las líneas 1, 3, 8 y 12.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS: Revisan el rescate del Río Magdalena Resalta Mercado más seguridad y obras en la MC

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/4b8Yv7Wu0p — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 4, 2025

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

Cual moderado línea 8 Estación Atlalilco muchas personas esperando, no ha pasado el metro

¿¿¿Qué pasa con la línea 8??? No pasan trenes y ya está muy lleno en Metro Coyuya

¡Línea 8 no llegan trenes y la gente sigue llegando no mamen ya son varios minutos de atraso!

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 4, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes se quedan detenidos entre estaciones, volviendo el recorrido más largo de lo normal.

Muevan la línea 3 no mms siempre es lo mismo con ustedes

Línea 3 empiezan con sus paradas entre túneles

¿Por qué no avanza la línea 3?

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT