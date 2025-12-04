¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 4 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX
Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 4 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 5; de cinco minutos en las líneas 4, 7, 9, A y B; y de seis minutos en las líneas 1, 3, 8 y 12.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

  • Cual moderado línea 8 Estación Atlalilco muchas personas esperando, no ha pasado el metro
  • ¿¿¿Qué pasa con la línea 8??? No pasan trenes y ya está muy lleno en Metro Coyuya
  • ¡Línea 8 no llegan trenes y la gente sigue llegando no mamen ya son varios minutos de atraso!

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes se quedan detenidos entre estaciones, volviendo el recorrido más largo de lo normal.

  • Muevan la línea 3 no mms siempre es lo mismo con ustedes
  • Línea 3 empiezan con sus paradas entre túneles
  • ¿Por qué no avanza la línea 3?

