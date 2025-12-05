En CDMX, fondo a la L3 del Metro y más recaudación

Interior de la Línea 3 del Metro, ayer, la cual será modernizada.

El Gobierno de la Ciudad de México plantea dar en 2026 al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el presupuesto más alto de su historia: 25 mil millones de pesos, de los que más de cinco mil millones de pesos (20 por ciento) serán destinados para la modernización y renovación integral de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Si bien aún no hay fecha para el inicio de las labores de rehabilitación de la ruta ni qué empresa estará a cargo de ejecutarlas, la licitación de ellas ya fue publicada el pasado 6 de enero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México bajo el número SDGMLP-N27-2024.

El Dato: La Línea 3 del Metro cumplió 55 años de existencia el 20 de noviembre y, en un principio, únicamente conectaba las estaciones Tlatelolco y Hospital General.

“Tendremos un programa de trabajo que vamos a detallar, pues ya empezamos con esta nueva y gran tarea, que implica seguir modernizando el Metro que, como sabemos, no es un mantenimiento mayor, es la renovación de una línea, con todos los aprendizajes que tenemos de la Línea 1, estaremos entrando a renovar la Línea 3 del Metro”, señaló ayer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Usuarios de este transporte dijeron a La Razón estar a favor de que se arregle la Línea 3; sin embargo, les preocupa que los tiempos de las obras duren demasiado y afecten sus transportes, tal como sucedió con la Línea 1 que se entregó el pasado 16 de noviembre con casi tres años de demora.

2.4 millones de cuentas se beneficiarán con el descuento de 100% del predial

“Quién sabe si alcance para remodelar esa Línea con cinco mil millones, yo nunca he visto tanto dinero junto, pero ya tiene muchos años y somos mucha gente aquí en la ciudad”, dijo María Rodríguez, de 55 años.

Por otro lado, Marisol de 25 años, quien toma esta ruta para ir a Ciudad Universitaria comentó que espera que “se apuren a hacer las obras, porque éste es el Metro que me queda a mí y si me lo quitan, cómo voy a llegar a estudiar”.

Aunque la semana pasada Brugada Molina daría un anuncio sobre las obras en la Línea 3, ayer mencionó que próximamente lo hará para informar a la ciudadanía sobre las obras de modernización.

23 kilómetros mide la Línea 3 del Metro que va de Indios Verdes a Universidad

“Impulsamos también la renovación de la Línea 3 del Metro, que en los próximos días estaremos dando a conocer, el plan de trabajo para arrancar la Línea 3, así como escaleras eléctricas, elevadores y mantenimientos necesarios, así como también a la Línea 2”, dijo.

El paquete presupuestal del Metro también contempla la modernización integral de los trenes, del sistema de control y de las vías de la Línea 1, así como el proyecto para la prestación de servicios de trenes para la Línea 12.

En conjunto, el sector movilidad ejercerá 43 mil 749 millones de pesos en 2026, lo que representa un incremento de 13 por ciento respecto a 2025.

Además del Metro, dentro de este monto se incluyen cuatro mil 559 millones de pesos destinados a la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús: la Línea 5, que irá de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón; la Línea 6, que conectará Milpa Alta con Tláhuac; y la Línea 4, que irá de Tlalpan a Coyoacán, y que es la única que cuenta con financiamiento federal.

El presupuesto del próximo año también asigna tres mil 149 millones de pesos al Servicio de Transportes Eléctricos, lo que representa un aumento de 65.8 por ciento respecto a este 2025.

Con estos recursos se proyecta la construcción de la Línea 0 del Trolebús, que irá de Chapultepec a Ciudad Universitaria, y la ampliación de la capacidad de los trenes y estaciones del Tren Ligero.

Este último proyecto será clave para movilizar a los 5.5 millones de visitantes que se estima llegarán a la capital con motivo del Mundial de Futbol 2026.

HABRÁ BENEFICIOS FISCALES. Durante la presentación del paquete económico, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, anunciaron además una serie de beneficios fiscales.

Entre ellos se encuentra un descuento de 100 por ciento en multas y recargos del predial, aplicable a viviendas que cumplan los rangos la A hasta la D podrán saldar sus adeudos con un pago único de mil pesos, mientras que los pequeños comercios de los mismos rangos podrán hacerlo con dos mil pesos.

PRIORIDADES

El Gobierno capitalino busca que el Metro cuente con un presupuesto histórico para llevar a cabo los siguientes trabajos:

OBRAS

Rehabilitación de Línea 3

Proyecto de modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea1

Proyecto para la prestación de servicios de trenes para la Línea 12

Elevan el valor de autos para exentar la tenencia

El secretario de Financias de la ciudad, Juan Pablo de Botton Falcón, anunció que para 2026 aumentará el valor máximo de los vehículos de 250 mil a 638 mil pesos con IVA, para que exenten el impuesto de la tenencia.

En conferencia, el funcionario capitalino explicó que el subsidio será aplicable al pagar el refrendo 2026, cuyo costo será de 760 pesos y que será efectivo entre el 1 de enero y el 31 de marzo del próximo año.

4 mil 582 millones de pesos para 2026 espera recaudar por altas de vehículos

“Es muy importante mencionar, que vamos a simplificar, estamos proponiendo una simplificación, para que corresponda el valor factura y no tengan que hacerse cálculos más complejos con depreciaciones. Y pues esto va a beneficiar a más capitalinos.

“Consideramos que éste es uno de esos beneficios que sí se sienten. Hemos tenido mucha gente en las tesorerías preguntándonos si esto es verdad”, comentó De Botton Falcón.

El secretario de Finanzas aclaró que para 2026 se espera que con esta medida se dupliquen las altas de vehículos particulares de 150 mil a 300 mil, lo cual ayudará a tener un mejor control y registro de las unidades, entre otros beneficios.

De acuerdo con la autoridad, esta medida prevé una recaudación de, al menos, cuatro mil 582 millones de pesos durante todo el 2026.

Este anuncio se suma a que anteriormente de Botton Falcón y Brugada Molina informaron acerca de la extensión hasta 2026 de la licencia de conducir permanente de la que, hasta noviembre, indicaron ayer, emitieron un millón 478 mil 67 plásticos, cifra que superó la meta planteada de sólo un millón.

Sobre este tema, de Botton Falcón reiteró que en 2026 se espera una recaudación de mil 500 millones de pesos, los cuales serán destinados a un fideicomiso para fortalecer temas de movilidad, como el Ecobici, la adquisición de 100 nuevos RTP y la modernización de los Cetram.