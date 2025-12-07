Durante los primeros días de diciembre comienza el largo camino de algunos grupos de peregrinos que se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe ubicada en CDMX.

Las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe se realizan con la finalidad de hacer un recorrido meramente religioso, como parte de una penitencia o alguna acción para agradecer a la Virgen de Guadalupe.

Los grupos de peregrinos comienzan sus recorridos desde noviembre, pero estos comienzan a tener más presencia y afluencia durante los primeros días de diciembre.

Esto se debe a que el 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que miles de feligreses asisten a las celebraciones que se realizan durante este día y en días previos.

Virgen de Guadalupe ı Foto: Especial

6 Recomendacines para las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe

Debido a la gran afluencia de peregrinos que existe durante los días previos al 12 de diciembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) emitió una serie de recomendaciones.

Las recomendaciones para tener un recorrido seguro que se encuentran incluidas en “Peregrino 2025″ de la SGIRPC CDMX son medidas preventivas para las personas que van a participar en alguna peregrinación.

Recomendaciones para peregrinos ı Foto: Especial

Las seis recomendaciones de la SGIRPC CDMX son las siguientes:

Mantente cerca de familiares para prever extravíos Usa ropa abrigadora Vigila a las personas mayores, menores de edad y personas con discapacidad En caso de emergencia, atiende las indicaciones de las autoridades No obstruyas las áreas de evacuación No utilices pirotecnia

¿Por qué se hacen peregrinaciones el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre es el Día de la Virgen, y durante este día y fechas anteriores las personas católicas realizan recorridos hacia la Basílica de Guadalupe de la CDMX.

Muchas personas asisten a las peregrinaciones con la finalidad de realizar un viaje que consideran sagrado, en el que cumplen alguna penitencia, agradecen por algún milagro concedido o incluso realizan peticiones a la Virgen de Guadalupe.

Durante estas fechas las autoridades capitalinas realizan operativos, con la finalidad de reforzar la seguridad durante la movilidad de los peregrinos que incursionan sus viajes desde Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala y otros estados.

Se estima que este año, tal como en años anteriores, la afluencia de personas que viajan hacia el cerro del Tepeyac se intensifiquen desde el 6 de diciembre, y continúen a la alza hasta el 15 de diciembre.

