Policía Cibernética advierte por riesgos en Gemini, la famosa IA de Google

Ante el auge de las inteligencias artificiales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) advirtió sobre la exposición de los niños ante estas herramienta, como Gemini de Google.

De acuerdo con la información compartida por la dependencia gubernamental “Estas herramientas pueden generar contenido inapropiado, sesgado o falso, afectar la privacidad y promover dependencia emocional”.

Específicamente esta IA se volvió bastante viral en los últimos meses debido a su capacidad de crear imágenes realistas cuando compartes ciertos parámetros.

Ante esta situación la SSC recomienda:

Crear hábitos de navegación seguros

Evitar la interacción de los menores con desconocidos

Utilizar navegadores y/o plataformas aptas para niños

Mantén actualizados los sistemas y aplicaciones

Utiliza contraseñas seguras, que sean únicas entre plataformas

Dialoga con los menores sobre los riesgos que pueden encontrar en internet

AlertaCibernética l La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de los riesgos a los que los menores de edad se pueden exponer al utilizar herramientas de inteligencia artificial como Google Gemini. pic.twitter.com/7yQ0lBB9p7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 7, 2025

Además es recomendable que los menores que utilicen cualquier dispositivo se encuentren bajo constante supervisión, con el fin de verificar que clase de contenidos consumen, además de mostrarles en caso de ser necesario un uso adecuado o educativo.

Recuerda que diversos dispositivos cuentan con restricción de edad o un control parental con el cual podrás tener más seguridad sobre lo que consumen tus hijos.

De igual forma la SSC pone a disposición la línea de la Unidad de Policía Cibernética, que puedes localizar en el número: 55 5242 5100 en la extensión 5086, o bien en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Además recuerda que puedes localizarlos en:

App: Mi Policía

Redes sociales: @SSC_CDMX o @UCS_GCDMX

Advierten sobre la utilización de IA ı Foto: Especial

