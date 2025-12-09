CDMX emite su mayor bono verde para ampliar el Cablebús

Desde la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la emisión del Bono Verde más grande en la historia de la Ciudad de México, que será usado exclusivamente para financiar dos de las tres nuevas líneas del Cablebús.

Este Bono Verde contará con un fondo de hasta 3 mil millones de pesos con una duración de hasta 10 años y puede conseguirse en corredores o plataformas de inversión especializadas en el mercado.

“Obtenemos financiamiento para proyectos estratégicos que hacen avanzar a una ciudad más limpia, verde y sostenible…. (El Cablebús) es el mejor transporte de la ciudad, del país y uno de los mejores del mundo”, afirmó Brugada Molina.

Las rutas que recibirán los beneficios son la Línea 5, que cruzará por el aire las barrancas de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón, y la Línea 6, que conectará Tláhuac con Milpa Alta.

Por otro lado, la Línea 4, que va a ir de Tlalpan a Coyoacán, no está incluida como beneficiaria del bono verde, ya que el costo de su construcción va a correr por parte del Gobierno Federal.

Al evento de lanzamiento del Bono Verde también acudió el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien celebró la operación y recordó que la CDMX tiene una larga relación con los mercados de capital.

Amador explicó que el nuevo bono verde, calificado AAA por Fitch y HR Ratings, está alineado con estándares internacionales y con la taxonomía sostenible de México, que exige criterios claros, trazabilidad y reportes de impacto.

“Este bono no sólo ofrece un rendimiento, sino la posibilidad de participar en un proyecto con impacto ambiental y social real”, afirmó.

El funcionario subrayó que el Cablebús es una infraestructura moderna y una herramienta para combatir desigualdades que “conecta zonas históricamente marginadas, reduce tiempos de traslado”.

Añadió que, para Hacienda, esta emisión tiene un doble significado, estos son: financiar infraestructura necesaria para enfrentar el cambio climático y democratizar el acceso al mercado de capitales para más entidades.

“Seguiremos trabajando para que más gobiernos puedan acceder a financiamientos responsables y alineados a la sostenibilidad”, concluyó.

Brugada Molina recordó que la Ciudad de México aporta 15% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que concentra 56 por ciento de la inversión extranjera directa del país, haciéndola “la capital de la inversión”.

