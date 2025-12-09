Estas son las vialidades afectadas por las peregrinaciones rumbo a la Basílica de Guadalupe en CDMX

Concentración de peregrinos en el atrio de la Basílica de Guadalupe, ayer.

Operativo por peregrinaciones — La Ciudad de México activó este 10 de diciembre un amplio operativo de seguridad y movilidad en la alcaldía Gustavo A. Madero debido a la llegada masiva de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, en el marco de las celebraciones previas al 12 de diciembre.

Miles de fieles comenzaron a concentrarse desde la madrugada, lo que obligó al cierre de diversas calles y a la implementación de rutas alternas para mitigar el impacto vial.

De acuerdo con información oficial difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las vialidades cercanas al recinto religioso operan con cierres totales o parciales para permitir el paso seguro de personas, grupos organizados y caravanas provenientes de distintos estados del país.

🙏 Arranca el Operativo Basílica 2025



Como cada año, nos preparamos para recibir a millones de peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe.

Con un despliegue coordinado, trabajamos para garantizar seguridad, atención y movilidad durante esta tradición que nos une pic.twitter.com/bwUieUXfxJ — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) December 5, 2025

Calles con cierre total o parcial

Entre las vialidades afectadas, destaca la calle Fray Juan de Zumárraga, que fue habilitada únicamente como acceso peatonal hacia el atrio de la Basílica.

En tanto, la Calzada de los Misterios permanece cerrada desde su cruce con la calle Cantera, mientras que la Calzada de Guadalupe presenta cierres parciales: su carril derecho está inhabilitado desde la calle Hierro y las laterales se mantienen bloqueadas desde el Circuito Interior.

La calle 5 de Febrero también registra un cierre total desde el Eje 4 Norte, a la altura de Euzkaro.

De igual forma, el Eje 5 Norte presenta afectaciones considerables en su cruce con el Eje 1 Oriente, debido al flujo constante de caminantes y agrupaciones.

Operativo y recomendaciones

La SSC exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones, ya que los tiempos de traslado podrían duplicarse debido a las concentraciones. La dependencia señaló que agentes de tránsito permanecen desplegados en la zona norte de la capital para agilizar la movilidad, apoyar a peatones y garantizar el orden.

Como alternativas viales, se sugiere utilizar avenida Insurgentes Norte hacia la zona poniente; Eje 3 Oriente Eduardo Molina y avenida Ferrocarril Hidalgo hacia el oriente; y Circuito Interior o Eje 2 Norte para los desplazamientos hacia el sur.

Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar la zona de La Villa si no es estrictamente necesario y mantenerse informados a través de canales oficiales para conocer actualizaciones del operativo que se mantendrá activo hasta después del 12 de diciembre.

MSL