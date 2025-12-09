Locatel atenderá en LSM a comunidad sorda de CDMX; así pueden recibir atención por videollamada

Personas con discapacidad auditiva en la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el arranque de un sistema de atención ciudadana en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para personas sordas en la Ciudad de México, a través de Locatel.

Lo anterior, explicó en conferencia de prensa, como una política de inclusión para el acceso a servicios, programas y consulta de trámites de la capital mexicana, donde, hasta 2024, habían 159 mil 617 personas con discapacidad auditiva.

“Para atender a las personas con esta situación, consideramos que Locatel pueda convertirse en una ventana para que se acceda a los servicios, trámites y comunicación con el gobierno”, comentó.

De ahora en adelante, las personas con discapacidad auditiva podrán ser atendidas en LSM, mediante una videollamada en tiempo real con una persona intérprete, capacitada para la atención ciudadana.

¿Cómo acceder al servicio de atención por videollamada de Locatel?

Por ahora, este servicio de atención especializada tendrá un horario de lunes a viernes, de las 08:00 a las 18:00 horas, pero se espera que próximamente esté disponible las 24 horas, como el sistema general de atención Locatel.

Para acceder al servicio de atención por videollamada, es necesario ingresar al portal del Locatel, haciendo clic aquí; posteriormente, dirigirse al apartado “Asesoría en trámites y servicios en Lengua de Señas Mexicana”. Ahí, la el usuario deberá aceptar el uso de su imagen conforme a la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Augusto Tamariz Sanchez, destacó que la medida contribuirá a erradicar barreras de comunicación.

Por su parte, la directora del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Ruth Francisca López Gutiérrez calificó la medida como “un cumplimiento a compromisos constitucionales para las personas con discapacidad”.

“Este sistema es un buen paso para la comunidad sorda, abandonada para el acceso a los servicios y programas”, apuntó.

