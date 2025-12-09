Metro CDMX: usuarios caen de escalera eléctrica en la Línea 9; reportan 3 personas hospitalizadas

Usuarios de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Al menos una docena de personas resultaron afectadas tras caer de una escalera eléctrica de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México, donde fueron valoradas por servicios de emergencia.

Aunque en un primer momento el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, descartó lesiones que pusieran en riesgo la vida de los usuarios, al menos tres personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

En la red social X, informó que los hechos ocurrieron este martes en la estación Ciudad Deportiva, donde usuarios cayeron en “un efecto dominó” luego de que una persona perdiera el equilibrio al transportar unas “bolsas voluminosas”.

Para atender el incidente, personal del Metro y equipos de emergencia realizaron una valoración inicial de las personas afectadas y, “hasta el momento, se reporta que ninguna presenta riesgo vital”.

“La atención médica continúa para garantizar el cuidado inmediato de quien lo requiera, y se cuenta con el acompañamiento del área de Atención al Usuario y de la empresa aseguradora para dar seguimiento puntual a cada caso", añadió Rubalcava, quien exhortó a pasajeros evitar ingresar al sistema con objetos de grandes dimensiones para prevenir incidentes.

Posteriormente, en un comunicado, el Metro precisó que fueron 12 las personas usuarias afectadas, de las cuales nueve se retiraron por sus propios medios”.

Añadió que personal técnico revisó las escaleras eléctricas sin detectar fallas en su funcionamiento. Sobre las 17:00 horas, el equipo reanudó operaciones.

¿El Metro cuenta con seguro para usuarios en caso de accidentes?

El Metro cuenta con un seguro para las personas usuarias ante diversas eventualidades en sus instalaciones, desde pasillos, andenes, vagones, hasta elevadores.

La póliza incluye cobertura por Responsabilidad Civil y Daños a Terceros:

Asistencia médica en caso de lesiones

Indemnización por fallecimiento y gastos funerarios

Indemnización por pérdida de miembros del cuerpo, incapacidad temporal y permanente

Sin embargo, no cubre incidentes causados por motivos ajenos a la operación del servicio o por autolesiones, como arrojarse a la zona de vías.

El Metro tiene un seguro en caso de accidente. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr