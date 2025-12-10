Metro CDMX HOY 10 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 10 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2, 5 y 6; de cinco minutos en las líneas 1, 4, 7, 8 y 9; y de seis minutos en las líneas 3, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/QHmBCHskLX — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 10, 2025

¿Qué pasa en la Línea 12?

La Línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

Por su parte, el Metro de la CDMX informó que el retraso en la línea se debe a la alta afluencia que tiene en estos momentos, por lo que trabajan para agilizar el servicio.

“Línea 12 saturada, no mandan trenes, llevo más de 25 min esperando”

“¿Qué pasa en línea 12? Las estaciones están llenísimas y el tren no pasa, ya tardó más de 10 min dirección Mixcoac"

“Manden a la estación metro calle 11 ya hay mucha gente aquí”

Buen día. En este momento la Línea 12 presenta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 10, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes no pasan de forma regular, por lo que la aglomeración crece en varias estaciones, dificultando así el abordar un convoy.

“Línea 7: andenes repletos, escaleras igual, sin rastro del convoy, 10 min en espera, un caos total, servicio ineficiente. Pésimos”

“Línea 7 no llega metro a terminal Rosario”

“Cuáles 5 minutos en línea 7″

Buen día. Se registra alta afluencia en la Línea 7. Se agiliza el avance de los trenes.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas y dejar que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 10, 2025

