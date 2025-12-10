Para apoyar traslados a la Basílica

Metro CDMX implementa operativo especial en Línea 6 por celebración a la Virgen de Guadalupe

Aunque con algunas restricciones, peregrinos podrán ingresar al Metro para trasladarse hasta la estación La Villa-Basílica, que operará de 05:00 a 24:00 horas

Alistan dispositivo de seguridad ante la llegada de millones de peregrinos, por el Día de la Virgen.
Por:
Fernanda Rangel

En el marco del Operativo Basílica 2025, y por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el Metro de la Ciudad de México anunció que la estación La Villa-Basílica operará con su horario habitual de 05:00 a 24:00 hora para dar servicio a los peregrinos.

En años anteriores, la estación permanecía cerrada o con horarios reducidos durante los días 11 y 12 de diciembre, cuando llegan más peregrinos a la capital mexicana.

“Con el tema de los peregrinos es un sin duda es un reto. Lo más fácil para el Metro es cerrar la estación y decir que esa estación se encuentra cerrada. Creemos firmemente que podemos lograr que las condiciones de movilidad sean lo suficientemente óptimas para que los peregrinos puedan llegar a través del Sistema”, dijo el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Ruvalcaba Suárez.

Para poder mantener abierta la estación también se va a desplegar un operativo especial de seguridad de más de 300 elementos y atención al usuario en la estación La Villa-Basílica, en las estaciones de correspondencia con las Líneas 3, 4, 5 y 7, así como en las terminales El Rosario y Martín Carrera.

Adicionalmente, las áreas de Seguridad Industrial e Higiene y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantendrán guardias permanentes en la Línea 6 para atender de inmediato situaciones que requieran primeros auxilios.

¿Qué peregrinos no podrán entrar al Metro?

Policías del STC van a impedirle la entrada a los peregrinos que porten imágenes o estatuas muy grandes, o a aquellos que quieran ingresar bajo efectos de alcohol o drogas. Tampoco dejarán pasar a personas con cohetones o cohetes.

“La petición puntual es pedirle a los peregrinos que vayan a usar el Sistema, que no porten grandes estandartes o grandes figuras, que no porten objetos que pudieran provocar algún incidente como cohetones y todo este tipo de cosas que luego se utilizan este tipo de peregrinaciones”, recalcó el director del Metro.

cehr

Temas:
