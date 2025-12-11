Arreglo de L3 del Metro va después del Mundial

Usuarios del Metro descienden de un vagón de la Línea 3, el 4 de diciembre

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, dijo que la renovación total de la Línea 3 del Metro no comenzará hasta después del Mundial de Futbol 2026 que concluirá el 19 de julio próximo.

Rubalcava Suárez también informó que al momento esta renovación integral se encuentra en su etapa de estudios y que el objetivo principal es evitar afectaciones mayores a los usuarios durante la ejecución de las obras.

El Dato: La Línea 3 del Metro cumplió 55 años de existencia el pasado 20 de noviembre y en 2026 lo celebrará con una rehabilitación en toda su ruta de 23 kilómetros.

“¿Qué es lo que no queremos que pase? Lo que nos sucedió con la Línea 1 donde hubo retrasos en la ejecución de la obra.

“Hay una propuesta que se está analizando, que, inclusive, incluye el tratar de evitar cierres permanentes en la línea con la finalidad de mantener la circulación de trenes y no tener una afectación grave en la Línea 3”, dijo el director del Metro.

De acuerdo con el funcionario, el presupuesto contemplado para este proyecto es de, al menos, cinco mil millones de pesos de los 25 mil millones que tiene asignados el Metro para 2026.

Pese a que aún no hay un esquema de renovación total que resuelva la logística para hacerlo, la primera es que para evitar cierres permanentes se usen “bucles”, es decir, tramos cortos en los que los trenes puedan operar aun cuando otras secciones estén cerradas por trabajos.

También está la de cerrar las estaciones de los extremos, Indios Verdes y Universidad, para avanzar, poco a poco, con las obras hacia el centro o bien intervenir primero el área central y, posteriormente, los extremos.

“No me gustaría adelantarme porque como es el periodo de estudios no puedo decirte o comprometerme que ése va a ser el esquema, pues sería un poco aventurado. Lo que sí puedo transmitir es que la Jefa de Gobierno ha manifestado que su prioridad es que no haya una afectación mayor mientras se ejecutan los trabajos”, recalcó Rubalcava Suárez.

La renovación total incluirá la compra de trenes nuevos, sustitución completa de vías y aparatos de cambio, modernización de la infraestructura y mejoras en el cajón que contiene la vía.

Mientras avanzan los estudios, el Gobierno capitalino mantiene como prioridad garantizar que la modernización de la Línea 3 se realice sin suspender completamente el servicio y con la menor afectación posible para los más de 600 mil usuarios que la utilizan diariamente.

Sobre esto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que esta renovación total será el siguiente gran proyecto de modernización del sistema, luego de la Línea 1.

Añadió que aplicarán todos los aprendizajes obtenidos durante la rehabilitación de la Línea 1, para garantizar un proceso más eficiente en esta nueva etapa.

“Es una intervención que implica la renovación de la línea por completo y busca que sean trenes, sistemas ferroviarios de primera línea, de la más alta tecnología”, anunció el pasado 10 de octubre en una conferencia de prensa.