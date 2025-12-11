Juan Pablo de Botton comparece ante el Congreso de CDMX por Paquete Económico 2026

En apego a la ley y a la transparencia, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, compareció ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México en el marco del análisis y discusión del Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México.

Durante sus intervenciones, el Secretario de Administración y Finanzas destacó lo siguiente:

El Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México será el Presupuesto de la Inversión. En 2026 se propone un incremento de 31.2% en la inversión pública respecto a lo aprobado en 2025, con un monto de 57,911 millones de pesos, lo que significa que, en solo dos años de Gobierno, se propone incrementar en 55% la inversión pública de la Ciudad. Esto responde a la demanda de las y los capitalinos que solicitan más y mejor infraestructura pública.

-Este incremento es posible gracias a los recursos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), que se constituyó en marzo de este año, y que se estima recaude 10,000 millones de pesos en 2026.

-Estos recursos permitirán una mayor inversión en infraestructura urbana, movilidad, agua y seguridad, por destacar algunos rubros.

Se propone una asignación histórica al sector movilidad, con 43,749 millones de pesos y un incremento de 13% respecto al aprobado en 2025, que incluye:

-Un presupuesto de 25,000 millones de pesos al Metro, el mayor monto en su historia, que incluye la renovación de la Línea 3 y el fortalecimiento de la infraestructura del Sistema, incluyendo vías, escaleras eléctricas, elevadores, estaciones, entre otros.

-Recursos para la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús.

-Una asignación de 3,149 millones de pesos al Servicio de Transportes Eléctricos, que contempla la construcción de la Línea 0 del Trolebús, desde Chapultepec hasta Ciudad Universitaria.

Para la Secretaría de Obras se prevén 18,600millones de pesos, lo que significa 5,100 millones de pesos adicionales a lo aprobado en 2025 y un incremento de 37.8%. Incluye recursos para la construcción de Utopías y de nuevas Casas de las 3R para el Sistema Público de Cuidados, así como para repavimentación y bacheo, entre otros.

La Secretaría de la Gestión Integral del Agua tendrá un presupuesto de 19,000 millones de pesos. Esto implica4,000 millones de pesos adicionales a lo aprobado en 2025 y un incremento de 26.7%. Destaca la rehabilitación y modernización de la infraestructura hídrica para drenaje y agua potable, así como de pozos de absorción, entre otras acciones.

El Paquete Económico2026 es una propuesta sustentable.

-Se propone un incremento de 20.4% a la Secretaría del Medio Ambiente, en el que se destaca el Programa Altépetl Bienestar, la protección del suelo de conservación y el apoyo a comunidades rurales dedicadas al cuidado del medio ambiente.

-Además, se consideran 200 millones de pesos adicionales para invertir en la preservación de bosques y áreas protegidas, entre otras acciones de impacto ambiental.

-Asimismo, se reafirma el compromiso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el Bienestar Animal, al proponer 69 millones de pesos, provenientes del Impuesto Ecológico, para campañas de vacunación, esterilización y adopción, así como para la construcción de hospitales y albergues veterinarios, entre otros.

En lo que respecta a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México se estiman ingresos totales por 313,385 millones de pesos, es decir, un incremento de 7.5% respecto a lo aprobado en 2025, sin introducir nuevos impuestos y disminuyendo en términos reales la deuda de la Ciudad. De igual forma, se incrementa el Presupuesto de las Alcaldías en 7.5%, destacando que todas las Alcaldías recibirán una parte proporcional e igualitaria.

También, el Secretario de Administración y Finanzas resaltó que se trata de un Paquete Balanceado, donde se propone un Plan de Simplificación y Cumplimiento con Beneficios Fiscales que promueve la cultura contributiva y amplía la base de contribuyentes. Este Programa consiste en:

1-. La continuidad en 2026 del Programa de Licencia Permanente, que registra una alta aceptación por parte de la ciudadanía, con 1 millón 522 mil 251 licencias permanentes emitidas al 10 de diciembre de 2025, superando el estimado de 1 millón de licencias que se tenían previstas hacia el cierre de 2025 al inicio del Programa. En beneficio de las y los capitalinos se mantendría el costo en 1,500 pesos, sin cambios respecto a 2025.

2.- Un nuevo Programa de Regularización respecto a adeudos de Predial, Agua y Multas de Tránsito.

-En el caso del impuesto predial se proponen descuentos en multas y recargos para todos los rangos. Además, en los rangos A – D, que representan las propiedades populares o de menor valor catastral, se plantea una cuota única de 1,000 pesos para las viviendas y 2,000 pesos para los pequeños comercios.

-Para los derechos de agua, se tendrá un 100% de descuento en multas y recargos.

-Para las infracciones de tránsito por hechos no graves se tendrá hasta 90% de descuento en la multa principal, exentando además el pago de actualizaciones y recargos.

Por primera vez en 13 años se propone actualizar y elevar el límite para exentar la tenencia vehicular de 250 mil a 638 mil pesos, considerando el IVA, para vehículos particulares.

En línea con el compromiso de seguir impulsando finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la Ciudad de México, se destacó la emisión del Bono Verde 2025. Con esta emisión se regresó a la Bolsa Mexicana de Valores y significó la mayor emisión sustentable que ha tenido la Ciudad en su historia. Este bono está 100% alineado a la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Marco de Referencia fue calificado como “Excelente”, en la Opinión de Segunda Parte que emitió Sustainable Fitch. Estos recursos servirán para mejorarla electromovilidad de la Ciudad, particularmente con la inversión en las nuevas líneas del Cablebús.

-El Secretario de Administración y Finanzas destacó que, en la emisión del Bono Verde 2025 de la Ciudad de México en la Bolsa Mexicana de Valores, se contó con la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, quien en 2016 cuando era Secretario de Finanzas de la Ciudad emitió el primer Bono Verde en Latinoamérica.

De lo expuesto, y de acuerdo con las instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, desde la Secretaría de Administración y Finanzas se presentó un Paquete Económico que atiende de manera directa las necesidades de las y los capitalinos y que promueve su bienestar. Desde esta Secretaría, se continuará impulsando una estrategia de transparencia y rendición de cuentas, priorizando finanzas sanas, sustentables y sostenibles, que permitan cumplir con los compromisos y acciones necesarias para que la Ciudad de México continúe siendo la mejor ciudad del mundo.