CDMX inicia operativo ‘Conduce sin Alcohol’ 24/7 por fiestas decembrinas de 2025

Clara Brugada y autoridades capitalinas inauguran el operativo 'Conduce Sin Alcohol' para las fiestas decembrinas de 2025.

La Ciudad de México puso en marcha las jornadas decembrinas del programa “Conduce sin Alcohol”, que operará de manera ininterrumpida las 24 horas del día hasta el 11 de enero de 2026, con más de 500 elementos desplegados diariamente en las principales vialidades para prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el banderazo de arranque del programa que cumple 22 años de existencia y que, según cifras oficiales, ha reducido en 78.2 por ciento los accidentes de tránsito en horarios de mayor incidencia relacionados con el alcohol, de acuerdo con datos del INEGI del periodo 2003-2022.

Al frente, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la inauguración. ı Foto: Gobierno CDMX

🔴 #EnVivo | Sigue la transmisión del XXll Aniversario y Banderazo del Programa Conduce Sin Alcohol, encabezada por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, acompañada por el secretario de la #SSC, @PabloVazC. https://t.co/1iWvMnHAMC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 12, 2025

“Este programa es salvavidas y gracias a él se han salvado muchas vidas en la Ciudad de México”, afirmó Brugada durante la ceremonia.

Disfruten sus fiestas, celebren, abracen a sus familias, pero no conduzcan con alcohol. Hay alternativas. Pueden tener un conductor designado o buscar un transporte seguro Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX



Con estas acciones, la CDMX busca garantizar unas fiestas decembrinas seguras para todas y todos. ı Foto: Gobierno CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que durante la presente administración se han realizado 753 jornadas del programa, con la aplicación de más de 64 mil pruebas de alcoholimetría, con lo cual se ha detectado a más de 15 mil personas que conducían con niveles superiores a los permitidos.

El operativo funcionará las 24 horas del día y terminará el 11 de enero. ı Foto: Gobierno CDMX

15 mil posibles siniestros viales que fueron evitados, miles de personas cuya integridad fue salvaguardada y cientos de familias que hoy no lamentan la pérdida de sus seres queridos Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX



Durante el operativo decembrino se instalarán 1,130 puntos de revisión en lugares estratégicos, incluyendo entradas y salidas de la ciudad y zonas de alta incidencia de accidentes.

Participarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal médico de la Secretaría de Salud, operadores de radares de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y jueces cívicos de la Consejería Jurídica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am