Pasajeros del CETRAM Iztapalapa quedan atrapados en elevador; son rescatados

Rescatan a siete personas de elevador en CETRAM de Constitución de 1917.

Siete personas quedaron atrapadas en un elevador en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Constitución de 1917, en Iztapalapa, hechos que provocaron movilización de Bomberos y equipos de seguridad.

A través de una publicación en redes sociales, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que acudió al CETRAM ubicado en la alcaldía Iztapalapa para atender el reporte de siete personas que habían quedado atrapadas en un elevador.

De acuerdo con el informe, los siete usuarios utilizaban el elevador que conducía al trolebús elevado cuando sufrieron el incidente. Sin embargo, no se dieron más detalles de cómo ocurrió el mismo y por qué las personas quedaron encerradas.

Asimismo, los Bomberos informaron que, a su llegada, las siete personas ya habían sido liberadas, por lo cual se presume que actuaron otros equipos de emergencia, situación que tampoco se especificó.

Atendimos reporte de rescate de persona en la colonia Ermita Zaragoza, en @Alc_Iztapalapa.

Al interior del CETRAM, siete personas habían quedado atrapadas en un elevador del trolebús elevado. A nuestra llegada, las personas ya habían sido liberadas.#ServicioConcluido… pic.twitter.com/AgPsLrFOYg — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) December 12, 2025

“Atendimos reporte de rescate de persona en la colonia Ermita Zaragoza, en @Alc_Iztapalapa. Al interior del CETRAM, siete personas habían quedado atrapadas en un elevador del trolebús elevado. A nuestra llegada, las personas ya habían sido liberadas”, escribió el Heroico Cuerpo de Bomberos en X.

No se reportó que alguna de las siete personas hubiera sufrido lesiones, ni ataques de pánico. Sin embargo, se espera que las autoridades capitalinas actualicen la información pronto.

13 personas atrapadas en elevador de tienda Sears en el Centro Histórico de CDMX

Autoridades de la CDMX reportaron el rescate de 13 personas que quedaron atrapadas en un elevador con falla mecánica en una tienda departamental (Sears) de Avenida Juárez 14, Colonia Centro.

El… pic.twitter.com/O0DeWSY4KJ — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 11, 2025

Este incidente, que reaviva el pánico a quienes temen abordar un elevador, sigue a otro similar ocurrido el jueves en una sucursal de la tienda Sears, ubicada en Avenida Juárez.

Ese día, 13 personas quedaron atrapadas en un elevador debido a una falla mecánica. Aunque fueron rescatadas sin heridos graves, dos sufrieron crisis nerviosa.

Meses antes, en agosto, un elevador se detuvo bruscamente en plaza Mitikah, en Coyoacán, lo cual provocó lesiones a un hombre de 47 años y una mujer de 60 años. Aunque autoridades no confirmaron que se tratara de un desplome, el centro comercial cerró temporalmente para permitir inspecciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am