Mítikah afirma que elevador no se desplomó

La administración del centro comercial Mítikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, descartó que el elevador accidentado la tarde del martes, y que dejó dos adultos mayores lesionados, se haya desplomado.

En un comunicado, la firma indicó que, de acuerdo con las grabaciones al interior del ascensor, se observa que en ningún momento cayó éste, por lo cual aclaró que no se puso en riesgo la integridad de los usuarios, un hombre joven y dos adultos mayores.

“Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboraron que en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas y que los usuarios pudieron salir por su propia cuenta del elevador”, indicó.

Anoche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez trasladaron a un hospital a un hombre y a una mujer de 47 y 60 años, respectivamente, quienes resultaron con lesiones en cabeza y cervicales.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, el elevador se detuvo de manera brusca en al menos tres ocasiones a causa de una falla.

Tras el incidente, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, informó sobre la suspensión de esta plaza; además, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones por el presunto delito de lesiones culposas.

