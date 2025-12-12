Proponen más dinero para agua, obras, el Metro...

Juan Pablo de Botton, ayer, al comparecer ante diputados del Congreso de la Ciudad de México.

Ante diputados, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México plantea mayores recursos para áreas como movilidad y agua.

Al comparecer ante las comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda del Congreso, el funcionario indicó que se prevén 18 mil 600 millones de pesos para la Secretaría de Obras, es decir, 37.8 por ciento más que este año.

Además, la Secretaría de Gestión Integral del Agua tendrá 26.7 por ciento más para rehabilitar y modernizar la infraestructura hídrica para drenaje y otras obras.

En Movilidad el Gobierno plantea 43 mil 749 millones de pesos, más que en 2025, de los cuales 25 mil millones serán para el Metro, lo que incluye la rehabilitación de la Línea 3.