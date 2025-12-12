Trabajadores de limpia protestan en oficinas de Gobierno con vandalismo y quema de basura

Trabajadores de limpia protestan con quema de basura en el Centro Histórico CDMX.

Trabajadores de limpia se manifestaron frente a las oficinas de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde prendieron fuego a torres de basura y realizaron otros actos vandálicos.

Así lo reportaron medios locales, según los cuales los hechos ocurrieron la mañana de este martes, cuando un grupo de manifestantes se congregó frente al edificio ubicado entre Fray Servando y Bolívar, en el Centro Histórico de la CDMX.

Trabajadores de limpia protestan con quema de basura en el Centro Histórico CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Desde temprano, se reportó la llegada de los trabajadores de limpia, quienes, además, bloquearon con camiones de basura el paso sobre las citadas avenidas. También arrojaron desechos sobre la calle, de forma que cerraron el avance de los vehículos.

De acuerdo con reportes, los trabajadores de limpia exigen ser integrados a un sindicato, así como un diálogo con las autoridades capitalinas para mejorar sus condiciones laborales.

Trabajadores de limpia protestan con quema de basura en el Centro Histórico CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, según los medios locales, ante la negativa de las autoridades al interior del edificio, los manifestantes comenzaron a arrojar basura al mismo y tirar desechos en el piso, además de que rompieron vidrios y, finalmente, prendieron fuego a montañas de basura.

Los manifestantes advirtieron que no se irían del edificio hasta que fueran atendidos para un diálogo frontal, si bien, hasta el mediodía, no se reportó que los trabajadores fueran recibidos.

Trabajadores de limpia protestan con quema de basura en el Centro Histórico CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Al lugar de los hechos no acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y las autoridades capitalinas no han informado sobre estos hechos en su comunicación oficial. Sin embargo, de manera extraoficial se reporta que no ha habido ningún herido, y que las personas al interior del edificio se encuentran a salvo.

Se espera que, en las siguientes horas o días, las autoridades capitalinas informen sobre estos hechos, qué provocó la marcha y cómo fueron atendidos los manifestantes, así como el balance de daños o heridos, de haberlos.

Así se ve desde el aire la protesta de trabajadores de limpia que tiraron basura afuera de oficinas del gobierno de la CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc y que provoca afectaciones viales en la zona. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/CDPkhqlGTR — N+ FORO (@nmasforo) December 12, 2025

Los trabajadores de limpia en la Ciudad de México (barrenderos, pepenadores, entre otros) representan un tema de discusión, pues, además de que se debate la cifra de los que hay actualmente en la capital, se conoce que trabajan en condiciones precarias e inseguras.

De acuerdo con cifras de medios de investigación, actualmente hay unos 14 mil 100 trabajadores de limpia sindicalizados, quienes perciben un sueldo fijo.

Sin embargo, junto a ellos se cuentan otros 10 mil trabajadores de limpia que laboran como “voluntarios” y que, por ello, carecen de seguridad social.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am