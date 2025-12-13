Paseo navideño

Paseo Nocturno Decembrino 2025 en CDMX: Cuándo, dónde y cómo unirte a la rodada

La CDMX se prepara para el uno de los últimos eventos navideños sobre ruedas

Paseo Nocturno navideño en bicicleta
Paseo Nocturno navideño en bicicleta Foto: Generada con IA
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Ciudad de México se alista para recibir uno de los eventos ciclistas más esperados de la temporada: el Paseo Nocturno Decembrino en bicicleta, una rodada festiva y gratuita organizada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el programa Muévete en Bici, que se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre de 2025.

El recorrido iniciará a las 19:00 horas y concluirá aproximadamente a las 23:00 horas, permitiendo a participantes de todas las edades disfrutar de una experiencia nocturna sobre ruedas antes de la Navidad.

Este paseo forma parte de las actividades que impulsa la SEMOVI a lo largo del año para promover la movilidad sustentable, la convivencia familiar y la actividad física, y destaca por su ambiente festivo, las luces navideñas y el espíritu comunitario que se vive en las calles capitalinas.

TE RECOMENDAMOS:
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 35 mil vales Mercomuna en la Magdalena Mixhuca, Iztacalco.
En beneficio de familias

Clara Brugada encabeza entrega de 35 mil nuevos vales Mercomuna; suman 330 mil familias beneficiarias

Recorrido y logística

  • Distancia aproximada: 22 kilómetros.
  • Zonas principales: Paseo de la Reforma y Centro Histórico.
  • Medios de transporte: bicicletas, patines, patineta o caminata.
  • Inicio y fin del paseo: 19:00 a 23:00 horas.

Participación y seguridad

  • Entrada: gratuita y abierta a todo el público.
  • Recomendaciones: casco, luces, chaleco reflectante y respetar indicaciones del personal de apoyo.
  • Bicicletas: se pueden usar unidades propias o del sistema EcoBici, aunque se sugiere llegar temprano por la alta demanda.

Consejos para disfrutar el evento

  • Abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas nocturnas.
  • Mantenerse cerca de la banqueta si se participa con niños o mascotas.
  • Llegar con anticipación para organizar transporte, puntos de reunión y estacionamiento.

Las autoridades han indicado que se anunciarán próximamente actividades complementarias en las redes oficiales de Muévete en Bici y SEMOVI, como parte de la experiencia navideña que combina deporte, cultura y entretenimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

TE RECOMENDAMOS:
Arranca programa "Conduce Sin Alcohol" 24/7 para fiestas decembrinas en la Ciudad de México.
¡No te arriesgues!

Van 72 personas a ‘El Torito’ en primer día de ‘Conduce Sin Alcohol’ decembrino en CDMX