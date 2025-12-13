Paseo Nocturno Decembrino 2025 en CDMX: Cuándo, dónde y cómo unirte a la rodada

La Ciudad de México se alista para recibir uno de los eventos ciclistas más esperados de la temporada: el Paseo Nocturno Decembrino en bicicleta, una rodada festiva y gratuita organizada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el programa Muévete en Bici, que se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre de 2025.

El recorrido iniciará a las 19:00 horas y concluirá aproximadamente a las 23:00 horas, permitiendo a participantes de todas las edades disfrutar de una experiencia nocturna sobre ruedas antes de la Navidad.

🚲✨ Ponte el suéter navideño para el #PaseoNocturno decembrino del próximo sábado 20 de diciembre: 22 km de rodada de 19:00 a 23:00 horas por Paseo de la Reforma y Centro Histórico, entre luces, música y ambiente invernal. ❄️🌃



Este paseo forma parte de las actividades que impulsa la SEMOVI a lo largo del año para promover la movilidad sustentable, la convivencia familiar y la actividad física, y destaca por su ambiente festivo, las luces navideñas y el espíritu comunitario que se vive en las calles capitalinas.

Recorrido y logística

Distancia aproximada: 22 kilómetros .

Zonas principales: Paseo de la Reforma y Centro Histórico.

Medios de transporte: bicicletas, patines, patineta o caminata.

Inicio y fin del paseo: 19:00 a 23:00 horas.

Participación y seguridad

Entrada : gratuita y abierta a todo el público.

Recomendaciones : casco, luces, chaleco reflectante y respetar indicaciones del personal de apoyo.

Bicicletas: se pueden usar unidades propias o del sistema EcoBici, aunque se sugiere llegar temprano por la alta demanda.

Consejos para disfrutar el evento

Abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas nocturnas.

Mantenerse cerca de la banqueta si se participa con niños o mascotas.

Llegar con anticipación para organizar transporte, puntos de reunión y estacionamiento.

Las autoridades han indicado que se anunciarán próximamente actividades complementarias en las redes oficiales de Muévete en Bici y SEMOVI, como parte de la experiencia navideña que combina deporte, cultura y entretenimiento.

