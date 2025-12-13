Peregrinos rompen récord, llegan 13 millones a la Villa

Miles de feligreses al reunirse ayer en la Basílica de Guadalupe para celebrar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen María.

El gobierno de la Ciudad de México informó que hasta las 05:00 horas de este 12 de diciembre, el Operativo Basílica 2025 registró la llegada de 13 millones de asistentes a la Villa de Guadalupe, superior a los 12.3 millones que arribaron al recinto mariano más importante de América en la misma fecha de 2024.

Aunque el flujo principal concluyó durante la madrugada, las autoridades mantendrán presencia y atención activa, pues se prevé que continúe el arribo de peregrinos hasta el 14 de diciembre.

El Dato: La alcaldía Iztapalapa desplegó el Operativo Peregrino Seguro a lo largo de Calzada Zaragoza para acompañar, orientar y proteger a feligreses en su camino a la Basílica.

Las autoridades locales reportaron que a lo largo del operativo se ofrecieron tres mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y dos mil 476 en el exterior, en su mayoría por malestares menores derivados del esfuerzo físico y el clima. Sólo ocho personas ameritaron traslado a hospitales.

Locatel informó que recibió 58 reportes de personas extraviadas, de los cuales 52 ya fueron atendidos y resueltos, mientras que seis permanecen activos.

Además, las autoridades de la Ciudad de México informaron que este año la afluencia de peregrinos superó las cifras históricas registradas en celebraciones anteriores del 12 de diciembre.

Tras el descenso del mayor flujo de visitantes, se inició el retiro gradual de puestos de atención y carpas de paramédicos, aunque la brigada médica de la Basílica continúa activa para responder a cualquier eventualidad.

980 toneladas de residuos generados por los millones de visitantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que la Policía Metropolitana y realiza patrullajes, especialmente en zonas donde aún pernoctan visitantes.

El operativo desplegó cinco mil 80 elementos distribuidos en rutas clave como las calzadas Ignacio Zaragoza, Tlalpan y avenida Insurgentes. Este dispositivo utiliza 255 vehículos, 145 camionetas, 73 motocicletas, 15 grúas, 13 ambulancias, cinco motoambulancias, dos drones y dos helicópteros.

En materia de limpieza, la alcaldía Gustavo A. Madero informó que junto con personal del Gobierno de la Ciudad se retiraron 980 toneladas de residuos generados por los millones de visitantes.

Las autoridades prevén que la afluencia de peregrinos continúe incrementándose de manera moderada en los próximos días, debido a actividades religiosas programadas y a la salida escalonada de grupos de fieles provenientes del interior de la República.

También y por primera vez, el operativo 2025 incluyó atención especializada para los llamados “perros peregrinos”, en colaboración con la Agencia de Atención Animal. Hasta el momento, se han rescatado 16 canes y la valoración veterinaria de un canino abandonado que llegó en condiciones de insolación.

Colectivo de madres buscadoras al participar ayer en la celebración mariana para agradecer por las personas localizadas. ı Foto: Cuartoscuro

En conferencia de prensa, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, aseguró que este 2025 se romperá el récord de asistencia del año previo que fue de 13 millones de feligreses, para lo cual desplegó el denominado Operativo Basílica 2025, una estrategia de seguridad en coordinación con la Jefatura de Gobierno, que cuenta con el acompañamiento de cinco mil 80 policías y 10 mil funcionarios de las dependencias ciudadanas.

“Es el operativo más robusto en la historia de esta ciudad encabezado por la Jefa de Gobierno y un servidor. Tenemos desplegados todos los elementos materiales de tecnología para cuidar a los millones de visitantes que van a estar arribando”, informó.

“Esto significa el operativo de este año, los secretarios de la ciudad están en campo, en este lugar atendiendo personalmente e instruyendo a la policía para cuidar cada paso que den los feligreses”, dijo Janecarlo Lozano.

La SSC destacó que la Policía Metropolitana mantiene patrullajes permanentes en los alrededores del recinto religioso, especialmente en las zonas donde aún pernoctan los visitantes. El objetivo es reforzar la vigilancia y prevenir incidentes, además de brindar orientación y acompañamiento a quienes continúan llegando.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, reiteró su compromiso con garantizar condiciones de seguridad, organización y respeto durante celebraciones masivas.

Por la tarde durante el programa de La Razón, Al Mediodia con Solórzano, el periodista Javier Solórzano entrevistó a Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), quien dijo que “los monitoreos ya mostraban una afluencia mayor, incluso desde días previos al 12 de diciembre”.

De acuerdo con Guerrero Chiprés, el objetivo principal del C5 es fortalecer, tanto la seguridad como la capacidad de respuesta ante emergencias médicas, accidentes, intentos delictivos o cualquier incidencia relacionada con la concentración masiva de personas.

En este contexto, el coordinador del C5 explicó que durante la peregrinación se registraron 356 reportes, principalmente de vehículos que obstruyeron el paso y agresiones verbales.

El funcionario confío en que este año los incidentes se pueden reducir, gracias a la mayor coordinación y al despliegue tecnológico ampliado y destacó que los resultados del operativo se conocerán formalmente el 13 de diciembre.

Guerrero Chiprés subrayó que el operativo de vigilarncia no sólo involucra dependencias gubernamentales de la capital, sino también cadenas comerciales como tiendas de conveniencia y comercios afiliados a Canaco y a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), con quienes se mantienen convenios de información y seguridad.

Se registran accidentes viales y por pirotecnia

› Por Yulia Bonilla

Volcaduras de automóviles, explosiones de pirotecnia, atropellamientos y otros accidentes han frustrado el avance de decenas de peregrinos que se dirigen a las diversas celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe.

Uno de los incidentes se registró en la comunidad de La Trinitaria, en Chiapas, donde varios paquetes de pirotecnia que se encontraban almacenados en una iglesia estallaron, lo que provocó que al menos ocho personas se lesionaran sin que las heridas resultaran de gravedad, ya que los servicios de emergencia los atendieron en el sitio y no fue necesario su traslado a algún hospital. No obstante, el estallido provocó daños en dos inmuebles cuyas paredes y ventanas se destruyeron por el impacto.

Otra explosión se registró en Guanajuato, donde una camioneta de peregrinos músicos avanzaba con una imagen de la virgen.

El Tip: Elementos de la SSC realizan operativos en las arterias de la CDMX, principalmente Calzada de Guadalupe y de los Misterios.

Mientras la unidad circulaba por las calles, un chispazo salió debajo de la imagen y pronto una breve flama y los estallidos envolvieron la unidad. Los reportes indican que tres personas resultaron lesionadas en el incidente.

Anoche, una camioneta que circulaba sobre la carretera Izúcar-Acatlán, en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, volcó a la altura del paso de peregrinos. De acuerdo con los reportes, algunos resultaron lesionados y de inicio recibieron auxilio por parte de otros automovilistas que transitaban por la zona.

Otro accidente ocurrió en el mismo estado este jueves, cuando un joven de 14 años que se dirigía en bicicleta hacia la Basílica de Guadalupe, fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga. El accidente también dejó herido de gravedad a un familiar de la víctima.