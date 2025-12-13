Van 72 personas a ‘El Torito’ en primer día de ‘Conduce Sin Alcohol’ decembrino en CDMX

Arranca programa "Conduce Sin Alcohol" 24/7 para fiestas decembrinas en la Ciudad de México.

En el primer día de operación del programa “Conduce Sin Alcohol” que el Gobierno de la Ciudad de México implementó para las fiestas decembrinas, 72 personas fueron remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, también conocido como “El Torito”.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) a través de una publicación en la red social X, en donde remarcó que, de entre las 13 mil 422 pruebas aplicadas durante la primera jornada de operación del programa, 72 conductores superaron el límite de alcohol permitido.

Arranca programa "Conduce Sin Alcohol" 24/7 para fiestas decembrinas en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Por lo anterior, 71 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

En la misma publicación, la SSC-CDMX remarcó que se aplicaron 13 mil 422 pruebas AlcoStop y 228 de alcoholemia, de las cuales resultaron las cifras antes referidas.

El viernes 12 de diciembre, autoridades capitalinas iniciaron el programa “Conduce Sin Alcohol”, con el objetivo de garantizar la integridad de los conductores durante la temporada de fiestas decembrinas, al desalentar el manejo de vehículos bajo los efectos del alcohol.

Reporte del Programa #ConduceSinAlcohol, #JornadasDecembrinas. 🚙

📆 Periodo: 12 de diciembre de 2025.

➡️ Pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo): 13,422. 🚗

➡️ Pruebas de alcoholemia (aire espirado): 228. 🧒🏻🧑🏻👨🏻‍🦱👩🏻

➡️ Conductores que superaron el límite permitido: 72.… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 13, 2025

Este programa operará de manera ininterrumpida las 24 horas del día, desde el 12 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026, con más de 500 elementos desplegados en las principales vialidades de la capital mexicana.

Para ello, se instalaron 130 mil puntos de revisión en lugares estratégicos, en áreas detectadas con alta incidencia de accidentes viales.

Clara Brugada, Pablo Vázquez y autoridades capitalinas encabezan inauguración del programa. ı Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que, desde su primera implementación, en 2003, el programa ha permitido la reducción en 78.2 por ciento de los accidentes de tránsito relacionados con el alcohol, de acuerdo con cifras del INEGI.

“Este programa es salvavidas y gracias a él se han salvado muchas vidas en la Ciudad de México. Disfruten sus fiestas, celebren, abracen a sus familias, pero no conduzcan con alcohol. Hay alternativas. Pueden tener un conductor designado o buscar un transporte seguro”, expresó la mandataria capitalina, durante la inauguración.

Con información de Tania Gómez

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am