Mauricio Tabe inaugura pista de hielo en el deportivo Pavón; estará abierta hasta el 4 de enero

Al centro, el alcalde Mauricio Tabe en la inauguración de la pista de hielo.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, inauguró el sábado la pista “Navidad MH Sobre Hielo” en la colonia Pensil Norte y recibió de manos de Santa Claus el regalo de las “Luces de la Libertad” para todos los miguelhidalguenses con quienes, además presenció una Pastorela, pidió la tradicional posada, y otras actividades gratuitas que preparó la demarcación para las y los vecinos.

“La Navidad es un momento para compartir, para eso son las fiestas navideñas, también para dar las gracias por todo lo que hemos vivido a lo largo del año, para reconocer, abrazar a las personas que queremos y también para darles las gracias a las personas que todos los días nos llenan de felicidad” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo



Al centro, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. ı Foto: Cortesía

Previo al espectáculo sobre hielo que dieron patinadores profesionales, Tabe dijo que la familia, los compañeros de trabajo, los amigos y las personas con las que convivimos y con las que hacemos comunidad son el mayor tesoro y a quienes tenemos que abrazar y agradecer todos los días.

“Hoy los abrazamos en esta Navidad y también les damos las gracias. Por eso ese espíritu de la Navidad es inigualable, es una época muy especial para todas y para todos. Nos une este momento maravilloso de celebrar el nacimiento de Jesús”, precisó.

En un ambiente festivo, Mauricio Tabe dijo que con la instalación de la pista de hielo en la Pérgola Cultural del Pavón, se traslada la celebración navideña a los barrios y colonias populares para que la magia de estas fechas y de las tradiciones mexicanas como las pastorelas, aguinaldos y letanías invadan a todas las familias y dar paso a los propósitos del siguiente año.

“Que esos sueños que nos planteamos en este cierre de año, se conviertan en esa luz que nos inspira todos los días para despertarnos temprano, trabajar muy duro y luchar para que esos sueños se hagan realidad y nuestro propósito es tan alcanzables como nosotros lo creamos, como nosotros trabajemos todos los días para lograr esos sueños” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo



Arropado por cientos de vecinos, niñas y niños de la demarcación, el alcalde de Miguel Hidalgo, dio el banderazo de arranque de la pista de hielo que estará abierta a todo el público, de forma gratuita, hasta el 4 de enero de 2026.

Finalmente, las familias pudieron disfrutar de un show de patinaje artístico, un cuentacuentos, así como de las tradicionales y coloridas piñatas.

Además, el espacio se llenó de música con la Orquesta Iberoamericana y la Orquesta Comunitaria de Miguel Hidalgo.

La pista de hielo operará de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 13:00 a 20:00 horas. Excepto el 24 y 31 de diciembre, ya que abrirá en un horario de 14:00 a 18 horas y el 25 de diciembre y el 1 de enero de 14:00 a 19:00 horas.

Podrán ingresar niños y adultos de cualquier edad con talla de patines de 16 a 30 centímetros, que serán acompañados por personal auxiliar y monitores que estarán pendientes en todo momento.

Acompañaron al alcalde Carlos Gelista, Director General de Desarrollo Social y Enrique González, Coordinador de Convivencia y Cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo, así como César Garrido, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos y las y los Concejales.

