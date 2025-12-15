Avanza en comisiones el Paquete Económico

Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobaron los dictámenes que integran el Paquete Económico 2026, enviado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el cual contempla un presupuesto de 313 mil 385 millones de pesos, lo que representa un alza de 7.5 por ciento respecto a los 291 mil 526 millones aprobados para 2025.

El paquete incluye la Ley de Ingresos, el Código Fiscal y el Presupuesto de Egresos, y fue aprobado en medio de un debate marcado por posturas encontradas entre Morena y sus aliados, y la oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que acusaron presuntos riesgos de “terrorismo fiscal”.

El Dato: De los más de 313 mil 385 millones de pesos para el siguiente año, el Gobierno de la Ciudad de México plantea 23 mil 501 millones para subsidios y programas sociales.

Del total del presupuesto para el próximo año se destinarán 23 mil 501 millones de pesos a subsidios y programas sociales, 63 mil 727 millones a vivienda, servicios urbanos y equipamiento comunitario; 29 mil 38 millones a grupos prioritarios; 19 mil 302 millones a salud y 10 mil 323 millones a educación.

Durante la discusión del Código Fiscal, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pablo Trejo Pérez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que no se crean nuevos impuestos, sino que se actualizan tarifas y se otorgan facilidades para regularizar adeudos; además, subrayó que el objetivo es ordenar la recaudación y evitar la evasión fiscal.

Por parte del PAN, el diputado Ricardo Rubio Torres criticó la figura de la “determinación presuntiva” prevista en los artículos 76 y 77, al considerarla coercitiva y fuera del ámbito local, por lo que anunció su voto en contra.

“No le digan terrorismo fiscal, no le digan coerción, y no inventen que el gobierno no es una autoridad fiscal, la Constitución local y el Código Fiscal lo dicen”, dijo el morenista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra

En contraste, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama de Morena defendió los beneficios fiscales para contribuyentes con propiedades de menor valor catastral y aclaró que el programa de regularización no implica un “borrón y cuenta nueva”, ya que contempla pagos de mil pesos para vivienda y dos mil para negocios.

De acuerdo con lo discutido en el Congreso, para 2026 estiman que 51.3 por ciento de los ingresos provendrán de fuentes locales, mientras que el resto será de origen federal.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa de Morena destacó que el incremento presupuestal permitirá aumentar 31.2 por ciento la inversión pública, destinar 43 mil 749 millones de pesos a movilidad y fortalecer los recursos de las alcaldías con un aumento de 7.5 por ciento.

Desde la oposición, el PAN advirtió una posible subestimación de ingresos ante eventos como el Mundial de Futbol 2026 y cuestionó la falta de claridad sobre subsidios en predial, agua y tenencia.

El Paquete Económico 2026 avanzó así a la siguiente etapa legislativa, con el respaldo de la mayoría y el rechazo de la oposición, que anticipó que mantendrá sus cuestionamientos durante la discusión en el Pleno.