Predial 2026: Estos son los descuentos de la condonación en CDMX

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México presentó el Paquete Económico 2026 en el Congreso de la Ciudad de México este 11 de diciembre.

De acuerdo con Juan Pablo de Botton, el nuevo programa de regularización de predial, agua y multas de tránsito, se consideran descuentos en los pagos de predial y regularización de adeudos.

Con el objetivo de beneficiar a aproximadamente 2.4 millones de habitantes de la CDMX, se implementará este programa para que las personas puedan regularizar los pagos de adeudos.

Precisó que durante este 2025 se tuvo casi a tres millones de beneficiarios en los primeros tres meses de la campaña de los pagos anticipados que consideraban descuentos de predial y de tenencia.

¿Cuáles son los descuentos para la condonación de deuda predial en CDMX?

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas precisó que, en cuanto el impuesto predial, aquellas viviendas y pequños negocios que se encuentran en un rago de valor catastral de la A hasta la D puedan tener una regularización.

Se estima que 884 mil cuentas podrán regularizarse, ya que, de acuerdo con el titular, tras la pandemia hubo una acumulación de adeudo en el pago del impuesto predial de algunas cuentas.

Las personas que cuenten con el pago de su última boleta predial vigente podrán regularizar su adeudo con un único pago de mil pesos, mientras que los comercios podrán hacerlo con un pago a partir de dos mil pesos.

Estas medidas serán tomadas con la finalidad de que las y los capitalinos puedan cumplir con sus obligaciones correspondientes al pago del predial y agua, buscando generar un impacto positivo.

El descuento que será aplicado al impuesto predial, multas y recargos acumulados será de un 100 por ciento para aquellas viviendas que se encuentren en inmuebles con un valor catastral A, B, C, o D.

Este descuento está enfocado a los sectores de menor ingreso económico, y este ya fue aprobado por las Comisiones Unidad del Congreso de la CDMX este 14 de diciembre.

Una vez que este Paquete Econónico 2026 sea aprobado por el Pleno, las medidas específicas se encontrarán disponibles en la Gaceta Oficial de la CDMX, por lo que los habitantes de la capital podrán conocer cómo acceder a dichos beneficios.

