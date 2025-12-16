Suscriben IECM y Congreso CDMX convenio sobre consulta a pueblos originarios

Con la firma de este convenio de colaboración institucional, el IECM refrenda su compromiso de garantizar el respeto a los derechos colectivos para avanzar en la construcción de una capital incluyente

El Congreso y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), entre otras dependencias locales, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar los mecanismos de consulta y participación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esto en el marco del proceso de armonización constitucional de los derechos de estas poblaciones.

El acuerdo, titulado “Convenio de Colaboración Interinstitucional para Fortalecer las Etapas de Consulta Previa, Libre e Informada” establece bases de coordinación institucional para fortalecer el diseño, desarrollo y seguimiento de la consulta previa, libre e informada, como lo marca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, el tratado firmado también busca que las leyes y políticas públicas se elaboren con la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas de la capital mexicana.

El IECM colaborará con la observación imparcial del proceso cuando resulte procedente. Así como aportará instrumentos participativos y metodologías de registro y sistematización en el diseño de cédulas y relatorías para recoger aportaciones comunitarias. Por último, el instituto participará en foros dentro de su ámbito de competencia.

En la sede del Congreso de la Ciudad de México la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, resaltó durante la firma del convenio las capacidades de la institución para la ciudad pluricultural, pluriétnica y plurilingüe que habitamos.

“Ponemos el aprendizaje del Instituto a disposición del Congreso y de todas las demás autoridades, porque nosotros nos hemos dado a la tarea de buscar e identificar cuál es el ámbito territorial, dónde están las comunidades y quiénes son sus representantes”, señaló Avendaño Durán.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma Suárez, destacó que la consulta no debe entenderse como un trámite, sino como un ejercicio democrático.

“A las comunidades, a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades afromexicanas, les decimos que su palabra importa, su experiencia importa y su participación no termina hoy. La participación sin retroalimentación no es participación”, subrayó.

