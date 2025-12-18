El mediodía es la hora en la que las mujeres son más violentadas

Cuando Yarazai Simbrón, escritora y habitante de Álvaro Obregón, fue víctima de un abuso sexual a finales de 2021, mientras se desplazaba en Metrobús de la Línea 7, nunca alertó lo que había sufrido ni tampoco nadie se acercó a ella para preguntar lo sucedido. Esto pese a que eran las 11:00 horas y el transporte iba lleno. Todo a plena luz del día.

“Estaba sentada frente a la ventana. Un hombre vestido de traje y con un saco sobre su brazo se sentó al lado. Una parte de la prenda quedó encima de mi pierna derecha, pero no le tomé importancia. Un par de minutos después empecé a sentir que algo me estaba tocando la pierna por debajo del saco.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó en noviembre la campaña Si Te Tocan, Nos Toca para visibilizar las desigualdades y erradicar la violencia de género.

“En ese momento me pregunté si me estaba imaginando todo, pero cinco segundos después era claro que el hombre estaba manoseando mi pierna. Con una mano se tapaba con el saco y con la otra me tocaba. Lo único que hice fue pararme y moverme sin verlo”, recordó a La Razón.

Entre las 09:00 y las 13:00 horas toda la Ciudad de México está iluminada; sin embargo, son los lapsos más peligrosos para las mujeres, ya que pueden ser acosadas, golpeadas, abusadas o víctimas de feminicidio, de acuerdo con cifras oficiales.

9 por ciento aumentaron las vinculaciones y órdenes de captura por feminicidio

El horario más letal para ellas es la primera hora tras el mediodía, punto perfectamente visible por los rayos del sol. Por el contrario, en el caso del periodo en el que los hombres suelen ser víctimas de homicidios o lesiones con arma de fuego son las 23:00 y 24:00 horas.

De acuerdo con los registros de la Fiscalía General de Justicia local del periodo 2019-2024, analizados por este diario, casi todos los crímenes ocurren principalmente, de las 12 a las 13 horas, a plena luz del día; sin embargo, hay diferencias claras al analizar las cifras por género.

42 casos de feminicidio registró la Fiscalía local hasta el pasado 30 de noviembre

Por un lado, los ilícitos por arma de fuego, homicidios, lesiones, cometidos en su mayoría contra hombres, ocurren entre las 20:00 horas y la medianoche.

En cambio, la hora de mayor riesgo para las mujeres sobre crímenes principalmente cometidos contra ellas —como lo son la violencia familiar, el abuso y el acoso sexual, la violación y, desde luego, el feminicidio— es a mediodía. Seguido de las 10:00 y las 20:00 horas.

Para Yarazai Simbrón, de 38 años de edad, las violencias sexuales que ha sufrido en la calle siempre han sido de día, nunca de noche, especialmente durante las horas pico y en el transporte público. Por ello, explica, hace sentido este horario misógino.

“Las violencias sexuales contra las mujeres están tan normalizadas que un violentador es capaz de cometerlas a plena luz del día con todo el cinismo y descaro del mundo, porque sabe que lo más probable es que no le pase nada.

“Aun cuando hay muchísima gente alrededor, los violentadores saben que difícilmente lo denunciarán o que la víctima o alguien más lo confrontará. Creo que pueden ser factores detrás de esta estadística”, comentó.

La escritora recordó que cuando tenía 14 años sufrió otra agresión sexual, en Iztacalco, a las 14:00 horas mientras se dirigía a comprar pan con una amiga. Al lado del cementerio San José Iztacalco un sujeto las esperaba.

“Cuando nos cruzamos con el señor, nos gritó. Al voltear a verlo se estaba masturbando. Lo único que hicimos mi amiga y yo fue voltear al frente y caminar más rápido. No hablamos del tema ni se lo mencioné a nadie ni a mi mamá”, dijo.

Brenda Martínez, periodista de la periferia de la Ciudad de México, igual sufrió una agresión cuando era niña junto con su mamá, a las 07:00 horas, bajo los primeros rayos del día.

“Tenía siete años. Mi mamá, trabajadora del hogar, me llevaba con ella, porque no tenía con quién dejarme. Íbamos caminando sobre Reforma sobre el Bosque de Chapultepec, salió un hombre blanco, flaco, alto y con una gabardina. La abrió frente a nosotras y estaba completamente desnudo.

“El señor nos enseñó su miembro. Comenzó a seguirnos con la gabardina abierta. Lo único que hizo mi mamá fue tomarme y alejarnos. Es de los recuerdos más presentes que tengo de mi infancia.

“Sin embargo, las mujeres en la Ciudad de México no estamos seguras a ninguna hora. Yo y todas podemos contarte historias a las siete y 10 de la mañana, pero también a las cuatro de la tarde y a la medianoche”, enfatizó.

Aunque han ido a la baja los delitos en la capital, desde 2022 se reportan más víctimas de delitos contra mujeres que hombres. En 2019, 44 por ciento de las víctimas eran femeninas, pero en 2024 el porcentaje subió a 50.4 por ciento.

Frente a estas agresiones Yarazai Simbrón ha ganado valor para enfrentarse a un agresor si sufre alguna violencia y mantiene comunicación con su familia, refirió. Brenda Martínez acude a cursos de autodefensa y se mantiene alerta en sus trayectos en la ciudad.

Ambas reiteraron en la responsabilidad de las autoridades, los hombres y los transeúntes en los espacios públicos para frenar las violencias contra las mujeres.

