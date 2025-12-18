Informa Jefe de la Policía local

Se registra balacera en la Cuauhtémoc; SSC detiene a extorsionadores | VIDEO

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención de cuatro sujetos en la alcaldía Cuauhtémoc luego de una balacera

Policía de la Ciudad de México.
Policía de la Ciudad de México. Foto: Commons
Por:
La Razón Online

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de cuatro sujetos en la alcaldía Cuauhtémoc luego de una balacera.

En sus redes sociales, el funcionario indicó que elementos de seguridad realizaban un operativo antiextorsión en la calle Río Ebro, en la colonia Juárez, cuando un sujeto agredió a balazos a los oficiales, por lo que éstos repelieron la agresión.

“Al repeler la agresión un oficial resultó lesionado y ya fue llevado a un hospital, mientras que cuatro presuntos responsables fueron detenidos”, dijo Vázquez Camacho.

El titular de la SSC indicó que continúan las acciones operativas en la zona.

