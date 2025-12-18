Se registra balacera en la Cuauhtémoc; SSC detiene a extorsionadores | VIDEO

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de cuatro sujetos en la alcaldía Cuauhtémoc luego de una balacera.
En sus redes sociales, el funcionario indicó que elementos de seguridad realizaban un operativo antiextorsión en la calle Río Ebro, en la colonia Juárez, cuando un sujeto agredió a balazos a los oficiales, por lo que éstos repelieron la agresión.
“Al repeler la agresión un oficial resultó lesionado y ya fue llevado a un hospital, mientras que cuatro presuntos responsables fueron detenidos”, dijo Vázquez Camacho.
Metro CDMX HOY 18 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta
El titular de la SSC indicó que continúan las acciones operativas en la zona.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR