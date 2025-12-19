Posada ostentosa de José Carlos Acosta reaviva críticas por su gestión en Xochimilco

La organización de una posada de carácter ostentoso programada para el próximo domingo 21 de diciembre, encabezada por José Carlos Acosta Ruiz, actual funcionario del Gobierno de la Ciudad de México y exalcalde de Xochimilco durante seis años, ha despertado cuestionamientos en torno al origen y la legalidad de los recursos utilizados para financiar un evento de alto costo.

De acuerdo con versiones ciudadanas, la celebración contempla la presentación de agrupaciones de amplia trayectoria como La Internacional Sonora Santanera y Los Cadetes de Linares. Conforme a tarifas habituales para este tipo de espectáculos, el costo conjunto de ambas presentaciones podría alcanzar aproximadamente 1.3 millones de pesos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si el financiamiento del evento proviene de recursos personales, aportaciones privadas u otros esquemas, ni si dichos gastos han sido transparentados conforme a la normatividad vigente.

El evento ha cobrado relevancia no solo por el monto estimado de la celebración, sino por el historial de señalamientos que arrastra Acosta Ruiz tras su paso por la alcaldía de Xochimilco.

Durante su administración, se documentaron contratos por millones de pesos que habrían sido pagados sin contar con evidencia documental suficiente que acreditara la conclusión de los trabajos contratados. Esta situación fue considerada una grave falla en los procesos de fiscalización del gasto público y generó dudas sobre el manejo de los recursos durante ese periodo.

A estos antecedentes se suman denuncias presentadas por partidos de oposición ante la Contraloría General de la Ciudad de México, en las que se señalaron presuntos desvíos y el uso irregular de recursos públicos, así como deficiencias en diversos contratos celebrados durante la gestión de Acosta Ruiz al frente de la demarcación.

Dichos señalamientos forman parte de los pendientes administrativos y financieros que continúan siendo motivo de cuestionamiento público.

En este contexto, la realización de una celebración de alto perfil ha reavivado las sospechas y ha vuelto a colocar bajo el escrutinio ciudadano la gestión financiera de quien hoy ocupa un cargo dentro del gobierno capitalino. Para distintos sectores, la ostentación del evento contrasta con las exigencias de austeridad, rendición de cuentas y congruencia que se demandan a quienes han ejercido o ejercen responsabilidades públicas.

La falta de claridad sobre el origen de los recursos destinados a la posada, así como la ausencia de información oficial que esclarezca los pendientes derivados de su administración en Xochimilco, ha alimentado las dudas en torno a la transparencia del exalcalde.

En un escenario donde la ciudadanía exige explicaciones claras y verificables, el esclarecimiento del financiamiento del evento y de los señalamientos administrativos previos se vuelve indispensable para disipar cuestionamientos y evitar que la celebración sea percibida como un símbolo de opacidad en el ejercicio del poder público.

