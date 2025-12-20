SSC honra a policías caídos en cumplimiento del deber

Con tiros de salva, toque de silencio y una lluvia de pétalos de rosa arrojados desde un helicóptero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) rindió tributo a los cinco policías que perdieron la vida en cumplimiento del deber durante 2025, en una emotiva ceremonia encabezada por el secretario Pablo Vázquez.

Los oficiales homenajeados fueron el policía segundo Jonathan Israel Rodríguez Bustillos, el policía Heladio Espinoza Meneses, el policía Daniel Matías Juárez, el policía Eduardo Juárez Hernández y el policía tercero Brandon López Solís; cuyos nombres fueron inscritos en el Muro de los Caídos de la Universidad de la Policía, donde se realizó el acto protocolario.

El Dato: A sus madres, padres, esposas, hijos, y hermanos, sepan que la Policía de la CDMX los reconocerá como héroes, defensores de la justicia y de la paz afirmó Pablo Vázquez.

En la ceremonia participaron las subsecretarias, los subsecretarios, directores generales de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar, además de familiares y compañeros de los elementos fallecidos y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien destacó el sacrificio de los oficiales caídos como una muestra de respeto, reconocimiento, agradecimiento y apoyo a sus deudos.

“Cuando un hombre es guiado por su vocación, y su brújula es la lealtad y el profundo amor por la Patria y por la Ciudad, su existencia adquiere una dimensión distinta, en donde el servicio a la sociedad y la protección de la comunidad, se convierten en su verdadero propósito de vida”, expresó Pablo Vázquez, ante los deudos.

El funcionario enfatizó el valor de los policías homenajeados: “Qué mayor entrega, que ofrendar incluso la propia vida cumpliendo la encomienda que da sustento a nuestra institución; qué mayor valentía que hacer frente, cada día, a quienes atentan contra la sociedad y ejercen la violencia en nuestra ciudad”.

Frente a las familias de los oficiales, Vázquez Camacho destacó que los policías caídos defendieron su uniforme sin dar marcha atrás, enarbolando hasta su último acto de servicio los ideales más nobles, las causas más justas y los principios más profundos que guían a la institución.

La ceremonia incluyó la colocación de una placa conmemorativa y una ofrenda de honor en el Muro de los Caídos.

A los familiares de los oficiales se les entregó la bandera, el kepi y la medalla representativa de la condecoración Valor Policial post mortem, como reconocimiento al sacrificio de sus seres queridos.

“Es por ello que el día hoy, quienes integramos la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México nos unimos para rendir un sentido homenaje a cinco hombres Policías, Jonathan, Heladio, Daniel, Eduardo y Brandon, quienes jamás cejaron en su lucha por la paz y la justicia y, hasta su último aliento, abanderaron con nobleza y sacrificio el compromiso que nos une de manera indisoluble con la sociedad”, agregó Vázquez Camacho.

Tras las palabras del secretario capitalino, los presentes ofrecieron un minuto de aplausos en honor de los policías que murieron en el ejercicio de su deber.

La ceremonia concluyó con el sobrevuelo de un helicóptero de los Cóndores de la SSC que arrojó pétalos de rosas sobre el recinto.