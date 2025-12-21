Brugada encabeza desfile por el Día del Policía; reconoce labor de uniformados en disminución de inseguridad

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoce el valor de la policía capitalina en el Ángel de la Independencia.

Frente al monumento del Ángel de la Independencia, en avenida Paseo de la Reforma, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el desfile conmemorativo por el Día del Policía, donde reconoció la labor de los uniformados que con orgullo comparten el espíritu de servir a la comunidad.

“Es para mí un honor estar presente en este gran desfile, y, además, participar en este evento que ayuda a que la sociedad conozca y reconozca la fuerza de la Secretaría de Seguridad. (...) Así que, un fuerte aplauso a todas y todos los policías de la ciudad. Como siempre lo hemos dicho: la mejor policía del país es la policía de esta Ciudad de México”, expresó.

Nuevas unidades de patrullaje y ambulancias del ERUM refuerzan la vigilancia y atención de emergencias en la CDMX. ı Foto: Gobierno CDMX

Reiteró que gracias al trabajo y esfuerzo policial se ha disminuido la incidencia delictiva en 58 por ciento desde 2019, y 13 por ciento respecto a 2024.

“También tenemos que decir que el homicidio doloso, que es el delito que más lastima a la sociedad, también registró una reducción de 46 por ciento respecto a 2019. Y tan solo en este año continúa la reducción del homicidio y disminuyó 10 por ciento respecto a 2024”, detalló la mandataria capitalina.

Nuevas unidades de patrullaje y ambulancias del ERUM refuerzan la vigilancia y atención de emergencias en la CDMX. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, destacó que en materia de feminicidio se ha reducido 34 por ciento respecto al año pasado, esto, a la par del incremento de las judicializaciones.

Brugada Molina resaltó el esfuerzo de la policía de proximidad, que se mantuvo siempre presente en los momentos más difíciles que golpearon a la ciudad en este 2025, como la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, y que, con actitud heroica, enfrentó agresiones y provocaciones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desfilan sobre Paseo de la Reforma ante autoridades locales. ı Foto: Gobierno CDMX

“También reconocemos a los que se fueron, a los que ofrecieron su vida y cayeron en la defensa de la ciudad. (...) A las y los policías que cayeron en el cumplimiento de su responsabilidad. Son un ejemplo y una inspiración a seguir”, destacó la titular del Ejecutivo local.

Señaló que desde octubre de 2024 se ha reconocido la labor de los policías, a quienes se les han otorgado más de 7 mil condecoraciones, más de 21 mil estímulos, más de 4 mil 500 ascensos, así como 11 mil 700 recompensas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desfilan sobre Paseo de la Reforma ante autoridades locales. ı Foto: Gobierno CDMX

Añadió que este año se fortaleció nuevamente a la corporación con un aumento salarial, la entrega de 3 mil 500 nuevas patrullas, de las cuales 30 patrullas están destinadas al combate de la violencia de género, 25 ambulancias equipadas con tecnología de punta del ERUM y con el inicio de la construcción del Hospital de la Policía.

“Vamos a seguir con nuestra labor, porque ustedes son los guardianes de esta gran ciudad, y quiero que sigan con el mismo ímpetu del primer día en que se incorporaron a la policía”, mencionó.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoce el valor de la policía capitalina en el Ángel de la Independencia. ı Foto: Gobierno CDMX

Indicó que el Gobierno de la Ciudad tiene retos importantes para el próximo año, como la construcción de Territorios de Paz e Igualdad en aquellos lugares donde más se necesita con la finalidad de rescatar a las juventudes, así como la lucha contra el delito de extorsión, para lo que ya se han preparado y formado los elementos.

“Estamos listos y preparados para garantizar un Mundial 2026 seguro, un Mundial 2026 en donde podamos recibir al mundo y decirles que la Ciudad de México se va a convertir en la mejor sede mundialista que vamos a tener el próximo año. (...) No vamos a descuidar ni un momento el tema de seguridad, y por lo tanto, no los vamos a descuidar a ustedes”, puntualizó la mandataria capitalina.

El secretario Pablo Vázquez Camacho refrenda el compromiso de la SSC con la protección de los derechos ciudadanos. ı Foto: Gobierno CDMX

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, agradeció y reconoció el servicio que con nobleza y lealtad brindan diariamente las y los policías a la sociedad.

Subrayó que el presente año representó una gran satisfacción al haber recorrido las calles, colonias, pueblos y barrios con el fin de fortalecer la cercanía con la ciudadanía. “Este año reafirmó también nuestra fuerza y nuestra convicción de servir con resultados tangibles en la reducción de la incidencia delictiva en nuestra ciudad”, expresó.

El secretario Pablo Vázquez Camacho refrenda el compromiso de la SSC con la protección de los derechos ciudadanos. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, refrendó el compromiso de enarbolar permanentemente la visión de la transformación, de velar por la seguridad y los derechos de las y los capitalinos, y aseguró que se trabajará todos los días para consolidar a la mejor policía del país.

“Existimos para servir y para preservar con valor, responsabilidad y con humanidad por encima de cualquier desafío, la vida, la paz, la libertad, la dignidad, la igualdad, el presente y el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.

am