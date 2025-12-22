Brugada entrega simuladores de operación para capacitar a trabajadores del Metro

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de cuatro simuladores de capacitación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como la entrega de vehículos para su operación, con el objetivo de formar a las y los trabajadores con la mejor tecnología en la prevención de accidentes e incidentes.

Al describir que el nuevo equipamiento de capacitación son cabinas de entrenamiento virtual, la mandataria capitalina indicó que la mejor inversión que puede hacerse en el Metro es en tecnología que permita fortalecer los procesos de formación de los trabajadores de este medio de transporte.

“La mejor apuesta que podemos hacer es invertir en tecnología y en los trabajadores y trabajadoras, porque esta apuesta abona para el mejor futuro de nuestro Metro”, afirmó.

Clara Brugada señaló que para su gobierno una de las prioridades es la seguridad del Metro mediante una mayor inversión en innovación tecnológica, por ello informó que en 2026 el principal medio de transporte público de la capital tendrá 25 mil millones de pesos para su mantenimiento y operación, lo que representa un aumento de 20 por ciento de los recursos en los últimos dos años.

“Por eso destinamos, ahora que lo aprobó el Congreso de la Ciudad, 25 mil millones de pesos al Metro para 2026. Estamos hablando que es el transporte que más recursos recibe por su grandeza, por sus necesidades. Hemos aumentado en dos años 20 por ciento los recursos al Metro y con esto queremos que se avance en el mantenimiento, se avance en su seguridad, se avance en la modernización”, afirmó.

Desde las instalaciones de los nuevos simuladores, ubicados en la colonia Cuatro Árboles, alcaldía Venustiano Carranza, la Jefa de Gobierno destacó la importancia del Metro en la movilidad de la ciudad, de ahí que se realice la entrega de estos simuladores como parte de la renovación de la Línea 1, que representó una inversión total de 37 mil millones de pesos.

En ese sentido, informó que ya se cuenta con el plan maestro para renovar la línea 3 del Metro, que iniciará en 2026; también se avanza en la planeación de la reestructuración de la línea A y la conclusión de la Línea 12, con el apoyo del gobierno federal.

Al informar que entre 2017 y 2023 la satisfacción con el transporte público y con el Metro aumentó 33 por ciento, subrayó que el Metro de la Ciudad de México es uno de los más baratos y asequibles del mundo; “cuesta menos de un tercio de lo que cuesta cada boleto del Metro de Buenos Aires o de Sao Paulo o de Bogotá”, indicó.

La Jefa de Gobierno reconoció a las y los trabajadores del Metro, quienes, dijo, forman parte de un equipo profesional y comprometido que trabaja todos los días para que este sistema funcione y mueva a la población que mueve a la Ciudad de México.

“El Metro es ejemplo de un bien público universal y progresivo, porque todas y todos pueden acceder al Metro; y ahí es importante decir que el Metro beneficia a los sectores populares, a los que menos tienen. Mientras más apoyemos al Metro, más apoyamos a la población”, resaltó.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, reconoció que el nuevo sistema de simuladores significa un beneficio colectivo, pues no sólo representa la capacitación de trabajadoras y trabajadores, sino también la rehabilitación de la infraestructura del sistema de transporte, así como el mejoramiento del servicio para las y los usuarios.

“Lo que está frente a nosotros es una renovación integral, una renovación profunda, y es cambiar todo nuevo, todos los sistemas de comunicaciones, de vías, de trenes y ese empeño seguirá a lo largo de este gobierno”, concluyó.

En tanto, el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, comentó que la entrega formal de los simuladores es importante, pues estos, como su nombre lo indica, asemejan de manera objetiva y puntual incidentes que se puedan suscitar en la zona de vías.

“Esto nos permite capacitar a los operadores sin necesidad de exponer a los usuarios y nos da la oportunidad de tener las vivencias del día a día en toda la Línea 1. Esto, Jefa de Gobierno, gracias a su respaldo, nos permite mejorar el sistema, mejorar la intermitencia y entender el nuevo sistema que tenemos de pilotaje, que es el CBTC, que nos permite al día de hoy tener un sistema mucho más óptimo y más ágil”, detalló.

De igual forma, comentó que la capacitación que se llevará a cabo abarca a más de 4 mil 600 trabajadoras y trabajadores del STC. Asimismo, destacó la entrega de 11 vehículos que beneficiarán a las y los trabajadores de base, quienes podrán trasladarse a distintos puntos del Metro de forma inmediata.

