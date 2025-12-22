Metro CDMX HOY 22 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este lunes 22 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 1, 2, 5, 6 y 12; de cinco minutos en las líneas 4, 7, 8 y 9; y de seis minutos en las líneas 3, A y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/698tcHThmW — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 22, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar.

“Metro línea A dirección Pantitlán un tren en 10 minutos, dirección La Paz ya pasaron 4″

“Agilicen línea A, llevamos 10 minutos parados en Tepalcates y no llegan trenes dirección Pantitlán”

“¿Por qué no avanza el tren detenido en santa Marta dirección Pantitlán?"

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes no pasan de forma regular, además explicaron que entre más agranda el retraso más comienza a crecer la afluencia en la línea aún en vacaciones navideñas.

“¿Qué pasó con tu chofer de Garibaldi línea 8? Puede provocar accidentes frenando de esa manera"

“¿Línea 8 súper lenta, ahora que es? Hace 34 minutos sacaron un tren de circulación"

“Qué pasa en la línea 8 dirección constitución de 1917, más de 5 minutos parados en Santa Anita”

Buen día, se agiliza la marcha de los trenes, después de atender palancas accionadas en un tren de la Línea 8. Recuerda respetar las señalizaciones en las instalaciones así como el uso de las palancas sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 22, 2025

