Destruyen 1,378 armas; 32.4% son recolectadas en la Basílica

Un grupo de militares destruyen armas recolectadas en la Basílica, en junio.

Sí al Desarme Sí a la Paz

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que en este año canjeó y destruyó mil 378 armas, de las cuales 32.4 por ciento fue recolectada en el módulo de la Basílica de Guadalupe, como parte del programa Sí al Desarme Sí a la Paz.

Mediante un comunicado la dependencia indicó que, durante 2025, esta acción en la que hay labores coordinadas con la Federación, fueran recolectadas 995 armas cortas y 279 armas largas, así como 48 armas tipo pluma, 56 granadas, 69 mil 868 estopines o cápsulas detonantes y 92 mil 324 cartuchos.

La Secgob precisó que, como parte de las acciones para reducir la comisión de delitos, se mantuvo el módulo fijo instalado en la Basílica de Guadalupe debido al alto flujo de personas que transitan por el sitio.

El Tip: Las autoridades capitalinas han destacado que los homicidios dolosos bajaron 46 por ciento en 2025 respecto a 2019.

De esta manera, precisó la autoridad, la ciudadanía entregó 319 armas cortas, 43 armas tipo pluma, 70 armas largas, 15 granadas, así como 22 mil 334 cartuchos y 301 cargadores.

En el caso de las armas, las autoridades recolectaron 447 armas, lo que representa 32.4 por ciento de la cifra total en toda la ciudad.

“Esta estrategia tiene como objetivo impactar directamente en la prevención y disminución de las violencias, lesiones, muertes accidentales y delitos cometidos con armas de fuego, al tiempo que promueve una cultura de paz y no violencia mediante el canje voluntario y anónimo de armas por dinero en efectivo”, indicó la Secgob.

400 juguetes bélicos recibieron y canjearon las autoridades por libros Panini

Éste no fue el único templo en el cual había un módulo de canje, ya que hubo 63 instalados en 61 parroquias de toda la Ciudad de México, “lo que fortaleció la cercanía comunitaria y la confianza ciudadana en esta acción social”.

De acuerdo con la autoridad, para este programa se ejerció un presupuesto de cuatro millones 966 mil 308 pesos y 845 personas fueron beneficiadas con esta acción, de las cuales 289 eran mujeres.

El pasado 15 de diciembre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó su informe mensual sobre seguridad que los delitos de alto impacto en la capital han disminuido 58 por ciento en el periodo de enero a noviembre de 2025 respecto al mismo lapso de 2019.