Detienen a dos presuntos ladrones de relojes de alta gama en Polanco, Miguel Hidalgo

Policías de la SSC detuvieron a dos hombres presuntamente ligados al robo de relojes de alta gama en Polanco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos hombres de 23 y 35 años de edad, quienes se identificaron como extranjeros y están presuntamente relacionados con el robo de relojes de alta gama en zonas comerciales de la alcaldía Miguel Hidalgo, principalmente en Polanco.

La dependencia informó que, tras detectar la operación de un grupo delictivo dedicado a este tipo de robos, se realizó un análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y de establecimientos comerciales, lo que permitió identificar a dos sujetos que realizaban vigilancias a distancia para ubicar a posibles víctimas.

De acuerdo con las investigaciones de la SSC, ambos hombres podrían estar relacionados con el robo de un reloj de alta gama ocurrido en octubre, así como con un intento de robo registrado en diciembre, ambos casos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las indagatorias señalan que los presuntos responsables utilizaban un vehículo tipo sedán color verde olivo para desplazarse entre las colonias Polanco, Granada y Escandón, por lo que se reforzaron los patrullajes y el monitoreo permanente a través del Centro de Comando y Control (C2) Poniente para ubicar la unidad.

Durante uno de los recorridos de vigilancia, los policías localizaron el automóvil estacionado sobre Viaducto Poniente, a la altura de la calle General Salvador Alvarado, donde observaron que los dos hombres descendieron del vehículo y amagaron a un ciudadano con una pistola, por lo que intervinieron de inmediato para evitar la comisión del delito.

Tras su aseguramiento, a los sujetos se les realizó una revisión preventiva conforme al protocolo policial, en la que se les aseguró un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo verde olivo con placas del estado de Durango.

