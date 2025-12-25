Más de 14 mil policías cuidaron la Nochebuena en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que 14 mil 560 efectivos resguardaron la capital durante las celebraciones de Nochebuena, del miércoles 24 de diciembre.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que los efectivos desplegados pertenecían a las Subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial.

Asimismo, remarcó que los policías fueron apoyados por mil 97 vehículos oficiales, 15 ambulancias y 12 moto ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cinco motocicletas, así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Con estas acciones, la SSC buscará brindar seguridad a los capitalinos y visitantes de la Ciudad de México, asimismo, realizará labores de patrullajes en las diferentes atracciones navideñas distribuidas en las 16 alcaldías, así como, así como en las romerías y tianguis sobre ruedas SSC-CDMX, en un comunicado



Recordar que, de la misma forma, sigue activo el operativo “Conduce sin Alcohol 24/7”, desplegado en puntos estratégicos, el cual busca evitar accidentes provocados por manejar bajo el influjo de bebidas embriagantes.

Por otro lado, a lo largo del día, la SSC-CDMX reportó incidentes y acciones de seguridad a través de sus canales oficiales.

Informó que, en una tienda departamental ubicada en Satélite, en Naucalpan, Estado de México, detuvo a una mujer que presuntamente intentó robar de una tienda mercancía valuada en más de 10 mil pesos.

El secretario de Gobierno, @craviotocesar, junto al titular de la @SPAOVP_CDMX, @LlubereSubse, realizaron un recorrido por la calle Plaza de la República y las inmediaciones del Monumento a la Revolución, como parte de las acciones para el ordenamiento del espacio público y la… pic.twitter.com/srOE799Tbi — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) December 25, 2025

Asimismo, informó que se detuvo a tres personas que presuntamente vendían droga en las calles de la colonia Emiliano Zapata, en la alcaldía Coyoacán.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que su dependencia realizó un recorrido por el Bazar Navideño Artesanal ubicado en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am