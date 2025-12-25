Van 73 conductores a ‘El Torito’ durante Nochebuena

Autoridades capitalinas informaron que el miércoles 24 de diciembre, día que se celebra la Nochebuena en México, 73 conductores fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como “El Torito”, por exceder el límite permitido de alcohol mientras conducían.

A través de una infografía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que, al corte del 24 de diciembre, se registraron 850 conductores que superaron el límite permitido de alcohol, tras revisiones por el programa Conduce Sin Alcohol 24/7, conocido como Alcoholímetro.

Lo anterior representa un aumento de 73 personas conforme a la cifra anterior, de 777 conductores, registrada el 23 de diciembre.

Reporte del Programa #ConduceSinAlcohol, #JornadasDecembrinas. 🚙

📆 Periodo: 12 al 24 de diciembre de 2025.



Recuerda: #SiTomasNoManejes 🍷🚫🚙 Siempre alguien te espera. pic.twitter.com/EIPCoMG1gS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 25, 2025

De la misma forma, la autoridad capitalina informó que, al corte del miércoles, 839 vehículos han sido remitidos al depósito vehicular, un aumento de 72 conforme al día anterior.

Remarcó que, al corte de este miércoles 24 de diciembre, se han aplicado 236 mil 442 pruebas AlcoStop, así como dos mil 759 pruebas de alcoholemia.

El programa Conduce Sin Alcohol 24/7 se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, desde el 12 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2026, coincidiendo con el llamado “Maratón Guadalupe - Reyes”, temporada de festejos decembrinos en el que aumenta el consumo de alcohol.

Consiste en la instalación de mil 130 puntos de revisión móviles, localizados en puntos estratégicos de la capital mexicana, como sus entradas y salidas, así como zonas de alta incidencia de siniestros viales.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dimos inicio a las Jornadas Decembrinas del Programa #ConduceSinAlcohol, “Alcoholímetro”, un esfuerzo permanente para proteger la vida y la integridad de las y los ciudadanos, y prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CDMX



¿Cuál es el menú de ‘El Torito’ para las fiestas decembrinas?

Para la cena del 24 de diciembre, las personas detenidas degustaron:

Pasta a la crema con jamón y piña

Pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema

Ensalada de manzana con crema, pasas y nueces como postre

Ponche elaborado con frutas de temporada

Mientras que para la noche del 31 de diciembre, el menú incluirá:

Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos

Pavo en salsa de arándanos con chipotle, ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil

Ensalada de manzana como postre

Ponche

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am