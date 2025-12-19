Alcoholímetro CDMX: Días, horarios y alcaldías en donde operará en diciembre 2025

¡Si tomas, no manejes! El consumo de alcohol está asociado a muchos riesgos, pero uno de los principales es el de accidentes viales. Por ello, autoridades capitalinas instalaron el operativo Conduce Sin Alcohol 24/7, también conocido como “Alcoholímetro”, para las fiestas decembrinas de 2025.

Esta semana comenzaron las posadas navideñas, y las fiestas más grandes de esta temporada ocurrirán en los próximos días. Por lo anterior, los hogares mexicanos se llenarán de buena música y deliciosa comida, pero también de cerveza, vino y champán para brindar.

Programa Conduce Sin Alcohol 24/7 en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

A causa de esto, las autoridades capitalinas reforzarán la vigilancia en las calles de la Ciudad de México, especialmente para evitar que algún conductor incurra en tomar el volante después de beber, lo cual es causal de miles de accidentes.

Te decimos qué días, en qué horario y en qué alcaldías operará el Alcoholímetro en CDMX para que sepas cómo será el dispositivo de seguridad en las fiestas decembrinas de 2025. Sin embargo, recuerda que si consumes alcohol en estas fiestas, no deberías manejar por ningún motivo .

¿Qué días, en qué horarios y en qué alcaldías operará el Alcoholímetro CDMX en 2025?

El programa Conduce Sin Alcohol 24/7, también conocido como “Alcoholímetro”, ya opera en la Ciudad de México para garantizar la seguridad de conductores y familias estas fiestas decembrinas.

Como fue anunciado por autoridades capitalinas, el operativo funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de más de mil 130 puntos de revisión móviles. Estos, además son rotativos, es decir, no son fijos, sino estratégicos y variables para evitar evasiones.

Particularmente, los detalles del “Alcoholímetro” CDMX en 2025 son:

Fecha: del viernes 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 (cubre todo el llamado “Maratón Guadalupe - Reyes”)

Horario: Las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin interrupciones

Alcaldías: Cubre las 16 alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo entradas y salidas de la capital, así como zonas de alta incidencia de siniestros viales

Multas y sanciones del Alcoholímetro CDMX 2025

Recuerda que si “te agarra” el Alcoholímetro y excedes el volumen de alcohol permitido (0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado), podrías ser acreedor de diversas multas, entre ellas:

Arresto administrativo de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social (el “Torito”), independientemente del grado de alcohol detectado por encima del límite

Retiro del vehículo al corralón, con costos adicionales por grúa (alrededor de $1,000-$2,000) y estancia diaria (hasta $200 por día), más pago de multas pendientes para liberarlo.

Se restan 6 puntos de la licencia de conducir, lo que puede llevar a su suspensión permanente en caso de reincidencia

En situaciones agravadas (daños, reincidencia o lesiones), la multa puede superar los $10,000 pesos

