Vuelca taxi en San Antonio Abad; reportan muerte de conductor | VIDEO

Un taxi volcó después de chocar contra una palmera, sobre la avenida San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual, de acuerdo con reportes, provocó la muerte del conductor.

La mañana de este jueves, medios locales reportaron que un taxi que circulaba sobre la avenida San Antonio Abad perdió el control y chocó contra una palmera, a la altura de José T. Cuéllar, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Debido al impacto, el taxi fue arrojado varios metros y se volcó. En fotografías se aprecia el daño que recibió el vehículo debido al accidente.

De acuerdo con los reportes locales, el conductor salió eyectado del vehículo y perdió la vida al impactarse con el concreto.

🎄🚨 Navidad trágica en CDMX: conductor de taxi muere tras volcar en Calzada San Antonio Abad 😢. Minutos antes, fue visto bailando semidesnudo junto a su taxi 🟣🚖. Impacto, sorpresa y dolor en pleno 25 de diciembre.#CDMX #Accidente #Navidad2025 pic.twitter.com/RBqKEZlBzM — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 25, 2025

Además, se reporta que un perrito quedó atrapado entre la carrocería del taxi, pero que posteriormente fue rescatado por equipos de seguridad.

Al lugar de los hechos acudieron bomberos y equipos de Protección Civil, para atender el incidente y apoyar en restablecer la circulación. No se reportaron más muertes ni otras afectaciones por estos hechos.

Se desconocen las causas de este accidente, si bien, de forma preliminar, se reportó que el conductor viajaba a exceso de velocidad.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades. No se ha emitido algún pronunciamiento oficial por esos hechos y se espera que la información se actualice pronto.

La muerte del taxista se suma a otros dos decesos que ensombrecieron el festejo de Navidad en la capital mexicana, cuando un incendio en la alcaldía Iztapalapa cobró la vida de dos personas, según reportes.

