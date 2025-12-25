Incendio consume vivienda en Iztapalapa; reportan 2 muertos y un herido | VIDEO

Amarga Navidad se vivió en Iztapalapa cuando un incendio consumió una vivienda en la colonia San Miguel Teotongo, hechos por los que, de acuerdo con reportes, dos personas fallecieron y una más resultó lesionada.

La mañana de este jueves, medios locales reportaron el incendio que se registró en un domicilio ubicado entre la avenida Unión de Colonos y avenida de las Torres, en la citada colonia de la alcaldía Iztapalapa.

🚨#LoÚltimo 🚨 La Navidad en la CDMX inicia caliente. Se reportó un incendio en casa habitación de la colonia San Miguel Teotongo, en #Iztapalapa. Servicios de emergencia ya laboran en el lugar.



— El Gráfico (@elgmx) December 25, 2025

De manera preliminar, se reportó que el incendio fue en una papelería, si bien, posteriormente, se informó que las llamas se extendieron también a una casa cercana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, según informó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el cual detalló que acudió al lugar para atender el reporte del incendio. Sin embargo, al corte de las 13:00 horas de este día, no ha informado sobre la extinción del mismo.

Recibimos reporte de incendio en la colonia San Miguel Teotongo, en ⁦@Alc_Iztapalapa⁩. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) December 25, 2025

De acuerdo con reportes locales, por estos hechos fallecieron dos personas, mientras que una más resultó gravemente lesionada.

Asimismo, de manera extraoficial se informó que una de las fallecidas era una estudiante de bachillerato de 16 años, quien fue atendida por equipos de seguridad, pero fue encontrada ya sin signos vitales.

Servicios de emergencia laboran en U. de Colonos y Av. de las Torres, col. San Miguel Teotongo, @Alc_Iztapalapa, donde se registró un incendio que afectó en su totalidad la planta baja de un inmueble (papelería).

Lamentablemente 2 personas perdieron la vida.

— Madeel IZG (@IzgMadeel) December 25, 2025

Se desconocen las causas del incendio y no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Se espera que en las próximas horas se brinde más información.

Autoridades han llamado a extremar precauciones durante las fiestas decembrinas, toda vez que las luces decorativas pueden llevar a aumentos de temperatura que deriven en incendios. Asimismo, los plásticos de las decoraciones propias de la temporada pueden ser altamente inflamables.

