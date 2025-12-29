Anuncia Brugada 2,026 obras para el nuevo año

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que en el año que está por comenzar serán llevadas a cabo más de dos mil 26 obras en distintas materias, como infraestructura social, movilidad, seguridad, agua, espacio público y equipamiento urbano.

Desde la alcaldía Iztapalapa, la mandataria destacó que algunos de los proyectos incluidos en el paquete de trabajos fueron iniciados este año, pero serán concluidos en 2026, esto abarca la finalización de 14 nuevas Utopías y la construcción de siete Casas de las 3R, que forman parte del sistema de cuidados.

El Dato: Mediante el programa Un, dos, Tres Por Mi Escuela, el Gobierno tiene prevista la remodelación de 464 planteles y también la construcción de la Universidad de las Artes.

La morenista presentó este plan en la colonia El Paraíso y aprovechó para recalcar que esta demarcación va a recibir más de dos mil millones de pesos en obras de drenaje para impedir que en la próxima temporada de lluvias se inunde como sucedió este 2025 cuando colonias cercanas a Calzada Ignacio Zaragoza o a Eje 6 sufrieron pérdidas y requirieron apoyos económicos.

“Vamos a recibir en unos días el año 2026 con más de dos mil 26 obras en la Ciudad de México. Sólo para Iztapalapa vamos a invertir más de dos mil millones de pesos en obras de drenaje para que no se inunde Iztapalapa y lo decimos que son obras que luego no se ven, porque están en el subsuelo”, apuntó Brugada Molina.

La Jefa de Gobierno anunció que su administración va a hacer en la ciudad 310 obras para rehabilitar pozos de agua, la modernización y construcción de seis plantas potabilizadoras, 34 obras de líneas de distribución, 10 kilómetros de colectores, 100 pozos de absorción del programa de acupuntura hídrica y cinco plantas de tratamiento de aguas residuales.

300 caminos libres de violencia se tienen planeados realizar el próximo año

En cuestión de salud pública, el Gobierno construirá una nueva Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero que se une a la de Cuauhtémoc e Iztapalapa. Este modelo de atención existe desde hace 25 años y brinda tratamiento integral y medicinas a personas con diagnóstico de VIH/sida.

Además, las autoridades entregarán el Hospital para Policías de la Ciudad de México, en Venustiano Carranza, con el que se busca beneficiar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta obra inició en octubre pasado.

Se harán también trabajos para ampliar y rehabilitar dos albergues para migrantes que, de acuerdo con Brugada Molina, va a permitir reducir de manera significativa la presencia de migrantes en situación de calle.

“También, mejoramos, ampliamos dos albergues para que pudieran instalarse todos los migrantes. Cuando llegamos al Gobierno de la ciudad teníamos miles de migrantes en las calles, viviendo en campamentos; ampliamos los albergues, dos albergues, y hoy no tenemos más que muy poquitos migrantes en calle.

310 obras para la rehabilitación de pozos de agua tiene previsto el Gobierno local

“Pensamos que así como queremos que traten a nuestro pueblo de México del otro lado de la frontera en Estados Unidos, así tenemos que tratar a los migrantes que llegan a la Ciudad de México, como una capital hospitalaria que abraza y apoya a la gente que sale de su país buscando opciones económicas”, mencionó Brugada Molina.

En materia de seguridad y espacio público, la administración local también va a realizar 300 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, intervendrá 120 mercados públicos, va a concluir 10 parques Alegría para niñas y niños y rehabilitar 26 módulos de vigilancia.

Además, el Gobierno va a repavimentar 58 kilómetros más de vialidades principales, para que al final del año sumen 120 kilómetros atendidos, este 2025 se han repavimentado 62 kilómetros de vialidades principales.

Dentro de las dos mil 26 obras, están las que van a beneficiar a la capital en época mundialista: los 34 kilómetros de camino seguro en Calzada de Tlalpan, así como la ciclovía Gran Tenochtitlán, de la misma longitud.

El parque elevado que irá de Metro Chabacano a Tlaxcoaque, el cual se conectará con la Universidad de las Artes, así como la realización de 12 pasos a desnivel en distintos puntos de la capital.

En movilidad para estas fechas, anunció la modernización del Tren Ligero de Tasqueña a Xochimilco, con el doble de trenes y nuevas unidades en proceso de construcción, proyecto al que denominó la Ruta del Ajolote.

También avanzan el Trolebús Línea 14 de Metro Universidad a Huipulco, la rehabilitación del puente peatonal del Cetram Huipulco, la construcción del mercado Huipulco y la creación de tres biciestacionamientos en Tasqueña, Universidad y Huipulco; además, se rehabilitan los Cetram de Huipulco, Tasqueña y Universidad.

Siguiendo con el espíritu del Mundial de Futbol 2026, el Gobierno capitalino ya rehabilita y construye 300 canchas deportivas, de las cuales 27 estarán en Iztapalapa.

La Jefa de Gobierno sostuvo que el objetivo de este paquete de obras es transformar de manera estructural la ciudad, atender rezagos históricos y mejorar la calidad de vida de los habitantes en todas las alcaldías.

LOS COMPROMISOS

El Gobierno de la Ciudad de México tiene planteado llevar a cabo más de dos mil 26 trabajos, entre los que destacan los siguientes:

14 Utopías

7 Casas de las 3R

Vía la Gran Tenochtitlán │ (Zócalo-Estadio Banorte)

Modernización del Tren Ligero de Tasqueña

Parque elevado │ en Calzada de Tlalpan