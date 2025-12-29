¿Cierran temprano el Metro y Metrobús? Horarios del 31 de diciembre y 1 de enero por Año Nuevo en CDMX

El Metro de la Ciudad de México y el Metrobús anunciaron modificaciones en sus horarios de servicio con motivo de las celebraciones de año nuevo, este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero de 2026.
El 31 de diciembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) iniciará operaciones a partir de las 05:00 horas; sin embargo, el servicio concluirá a las 23:00 horas, una hora antes de lo habitual. Los últimos trenes saldrán a las 22:30 horas desde las terminales de las 12 líneas.
Para el jueves 1 de enero, el Metro aplicará el horario de domingos y días festivos, que coincide con el feriado oficial establecido en la Ley Federal de Trabajo (LFT).
Ese día, el servicio comenzará a las 07:00 horas y finalizará a las 24:00 horas: además, las y los usuarios podrán ingresar al sistema con bicicletas, aunque deberán viajar en los primeros o últimos vagones de los trenes para evitar obstruir el acceso.
¿Cuál será el horario del Metrobús por año nuevo en CDMX?
Para el 31 de diciembre, al menos cinco líneas del Metrobús iniciarán servicio a las 04:30 horas y concluirán operaciones a las 21:00 horas:
- Línea 2
- Línea 3
- Línea 4
- Línea 5
- Línea 6
Además, el Metrobús extenderá su servicio en las líneas 1 y 7, que cerrarán a la 01:00 horas del jueves 1 de enero para facilitar la movilidad de las y los asistentes al concierto gratuito de fin de año en Paseo de la Reforma.
Para el jueves 1 de enero, las siete líneas el segundo medio de transporte más utilizado en la Ciudad de México operarán en un horario de 05:00 a 24:00 horas.
