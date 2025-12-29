Metrobús anuncia cierre de estas cinco estaciones de la Línea 4 hasta enero de 2026

Línea 4 de Metrobús de la Ciudad de México cerrará cinco estaciones hasta enero de 2026.

Con motivo de las festividades decembrinas en la Ciudad de México, que se extenderán hasta enero de 2026, el Metrobús anunció modificaciones en el servicio de las rutas Norte y Sur de la Línea 4.

Debido a la instalación de la Romería Navideña en la alcaldía Cuauhtémoc, cinco estaciones cerrarán en ambos sentidos hasta la segunda semana de enero de 2026, específicamente hasta el jueves 8 de enero.

¿Qué estaciones de la Línea 4 del Metrobús cerrarán hasta enero de 2026?

A través de una tarjeta informativa, el segundo medio de transporte más utilizado en la capital anunció que desde el lunes 22 de diciembre cerraron las estaciones:

Ruta Norte

Buenavista

Alcaldía Cuauhtémoc

Hidalgo

Bellas Artes

Ruta Sur

Alcaldía Cuauhtémoc

México Tenochtitlán

¿Cómo será el servicio de la Línea 4 del Metrobús hasta enero de 2026?

Ante la suspensión del servicio en cinco estaciones, el Metrobús detalló que la Línea 4 operará con desvíos temporales:

Ruta Norte

En la Ruta Norte, el servició será desde la estación Teatro Blanquita hasta San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente.

Ruta Sur

Por otro lado, la Ruta Sur operará desde Buenavista a San Lázaro con desvío en la calle de Balderas.

El servicio en la Línea 4 se reanudará de manera normal el 8 de enero de 2026, una vez concluida la Romería Navideña. Para mayor información, los usuarios pueden consultar el estado del servicio en tiempo real a través de la página web del Metrobús.

🔔 Información importante.



Considera que nuestra #Línea4 presenta modificaciones en el servicio de la ruta norte y sur, por Romería Navideña hasta el 8 de enero del 2026. 🎄🎁



Prevé tu trayecto. ⏰🚍https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/qQP3VQMOFz — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 30, 2025

Metrobús cerrará ruta de apoyo a partir del 5 de enero de 2026

Por otra parte, a partir del lunes 5 de enero del 2026, el Metrobús pondrá fin a la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac - Alameda Tacubaya, al considerar que “cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía” tras la reapertura total de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Recordó que desde su puesta en marcha en noviembre de 2023 y, posteriormente, en abril de 2024, cuando extendió su servicio hasta la Glorieta de Cuitláhuac, la ruta conectó con las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del Metrobús, y con las líneas 7 y 9 del Metro.

Ante el cierre, recordó a usuarios que la Línea 7 presta servicio sobre Paseo de la Reforma en cinco rutas:

Indios Verdes - Campo Marte

Hospital Infantil La Villa - Campo Marte

Indios Verdes - La Diana

Hospital Infantil La Villa - La Diana

Garibaldi - Campo Marte

Indicó, además, que los autobuses que conformaban la flota de la ruta de apoyo serán incorporados a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes-La Diana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr