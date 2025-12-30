Anuncia Brugada nuevas campañas por ola de violencia sexual en Año Nuevo

La Jefa de Gobierno Clara Brugada reconoció el crecimiento alarmante de la violencia sexual durante el Año Nuevo, la fecha con más abusos sexuales en todo el calendario, y anunció campañas permanentes durante todos los días del año para atender esta crisis contra las niñas, adolescentes y mujeres adultas.

“Todos los momentos que incluyan un aumento de violencia deben tener una campaña. Ahorita ya estamos concluyendo el año; pero el próximo arrancaremos con campañas sobre la violencia contra la mujer de forma permanente. No solo en marzo o noviembre, de forma permanente”, dijo la mandataria a La Razón.

“Este tema lo tiene encargado la Secretaría de Mujeres de la Ciudad. Cada dos meses tendremos una campaña”, agregó.

Ayer La Razón reveló que cada 1 de enero, en promedio 72 mujeres son víctimas de abuso sexual o violación. Esto es cinco veces las 14 víctimas registradas diariamente el resto del año.

Tres de cada de estas víctimas son niñas y adolescentes.

De acuerdo con la información revelada por La Razón, el 1 de enero se registran en promedio 72 víctimas de abuso sexual o violación, una cifra que contrasta con las 14 víctimas diarias que se reportan durante el resto del año, lo que evidencia un incremento de cinco veces en la incidencia de estos delitos.

Uno de los aspectos más preocupantes de estas cifras es que la mayoría de las víctimas son menores de edad. Tres de cada cuatro casos corresponden a niñas y adolescentes, lo que refleja una situación de especial vulnerabilidad para este grupo durante los festejos de fin e inicio de año.

Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad de México plantea la realización de campañas permanentes y periódicas, bajo la coordinación de la Secretaría de las Mujeres, con una frecuencia bimestral, con el objetivo de atender y visibilizar la violencia contra las mujeres durante todo el año.

MSL