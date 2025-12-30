Clara Brugada: En julio de 2026, conclusión de reconstrucción de viviendas de CDMX

Clara Brugada en el evento de este martes en la alcaldía Cuauhtémoc.

En julio de 2026 se terminará la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, nueve años después de la tragedia, indicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante la entrega de una vivienda reconstruida en San Antonio Abad 39, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, dónde 16 familias damnificadas por el desastre recuperaron una vivienda, Clara Brugada Molina destacó el avance de la reconstrucción de la capital.

“De más de 22 mil viviendas de la reconstrucción, ahorita ya llevamos 20 mil 300 reconstruidas. Ya falta muy poco para concluir”, refirió Clara Brugada Molina.

En otras palabras, la reconstrucción lleva un avance de hasta 92.3 por ciento.

De acuerdo con cifras oficiales de la Comisión de la Reconstrucción de la CDMX, al final del sexenio de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se habían reconstruido 19 mil 379 viviendas, el 88.1 por ciento.

De modo que durante la administración de Clara Brugada Molina se han entregado 971 viviendas hasta 2025.

No obstante, para cumplir la meta de terminar la reconstrucción de viviendas en la capital, en los próximos seis meses se tendrían que remodelar o rehabilitar mil 700 viviendas, casi el doble de las que ha construido en los 15 meses que lleva de gobierno la actual administración.

“No se va a descansar hasta que todas las familias dañadas regresen a casa. Este gobierno no voltea la mirada: asume su deber y cumple”, afirmó Clara Brugada Molina.

También fueron entregadas viviendas en Nicolás San Juan 304, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez

En Nicolás San Juan 304, 21 familias vuelven a vivir en el mismo punto donde el sismo dejó su edificio al borde del colapso. Tras la reconstrucción total, se entregan departamentos nuevos —levantados desde cimientos— con instalaciones renovadas, calentadores solares, servicios actualizados y condiciones estructurales certificadas.

La obra abarca más de 3 mil metros cuadrados edificados, con espacios dignos y estacionamiento para las familias que lo habitan. La inversión pública asciende a 69.6 millones de pesos, destinados íntegramente a reconstrucción, seguridad estructural y recuperación habitacional.

“Aquí no sólo levantamos muros nuevos; aquí reanudamos una historia que el sismo dejó en pausa”, expresó Clara Brugada Molina.

En San Antonio Abad 39, donde originalmente habitaban 16 familias, la solidaridad vecinal permitió ampliar el proyecto hasta 60 viviendas, integrando espacios comerciales y estacionamientos que fortalecerán la actividad económica del inmueble. Con una inversión de 78.5 millones de pesos, las familias regresan a un edificio moderno, seguro y con mejores condiciones para recomenzar.

“La vivienda es un derecho y no una mercancía. Esta ciudad no expulsa a su gente, la protege”, sostuvo Clara Brugada Molina.

En total, el proyecto beneficia a 240 personas, con departamentos que respetan el metraje previo al sismo e incorporan nuevas tipologías adecuadas a las condiciones de ambos predios. La inversión pública fue de 78 millones 520 mil 163 pesos, equivalente a un millón 266 mil 454 pesos por vivienda, aplicada íntegramente para garantizar seguridad estructural, habitabilidad, instalaciones renovadas y entrega en condiciones certificadas.

Clara Brugada Molina reiteró que en la Ciudad de México la vivienda se defiende como derecho y no como mercancía; que reconstruir no es una concesión, sino una obligación del Estado frente a un fenómeno natural que puso a miles de familias en vulnerabilidad.

“Hoy demostramos que la justicia también se construye con concreto, con inversión pública y con la convicción de que esta ciudad es para quienes la habitan, no para quienes especulan con ella. Aquí nadie sobra y nadie se queda atrás”, dijo.

Durante el acto, vecinas y vecinos recordaron los años de espera, la incertidumbre jurídica y el rezago institucional heredado. Reconocieron que fue hasta la actual etapa de gobierno cuando el proceso avanzó hacia su conclusión.

Clara Brugada Molina señaló que la reconstrucción comenzó cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno y hoy avanza para cerrar definitivamente la deuda con las y los damnificados. Reconoció la lucha de las familias que resistieron burocracia, desgaste emocional y abandono institucional previo, y aseguró que el objetivo es que ningún caso quede pendiente más allá de julio del próximo año, salvo situaciones jurídicas excepcionales.

Clara Brugada Molina celebró que la Ciudad de México entrará a 2026 con más familias regresando a casa, manteniendo ritmo, presupuesto y supervisión directa hasta que no quede una sola familia fuera del derecho a vivienda después del sismo.

En su intervención, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, destacó que el conjunto habitacional de San Antonio Abad 39, afectado por el sismo de 2017, fue totalmente reconstruido y hoy cuenta con 60 departamentos distribuidos en dos torres: 16 para las familias damnificadas que originalmente habitaban el inmueble y 28 destinados al Programa de Vivienda. Los departamentos tienen superficies de entre 55 y 60 metros cuadrados.

Indicó que, tras ocho años de trabajo continuo, se han reconstruido o rehabilitado 414 edificios en la Ciudad de México, entre ellos el ubicado en Nicolás San Juan 304, donde este día también se entregaron 21 departamentos nuevos. “Hoy las familias regresan a casas construidas con esfuerzo solidario y acompañamiento institucional, demostrando que sí es posible avanzar incluso frente a las adversidades más complejas”, expresó.

Muñoz Santini recordó que durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum se impulsó el Programa de Reconstrucción y se estableció la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, que permitió garantizar la reposición a título gratuito para todas las familias damnificadas. Señaló que a la fecha se han entregado cerca de 20 mil 400 viviendas, de un total de 22 mil 79 que resultaron con daños irreversibles en 2017.

Detalló que entre 2019 y diciembre de 2025, la capital del país ha invertido 12 mil 400 millones de pesos, y que desde finales de 2024 a la actualidad el gobierno capitalino suma 11 mil 500 millones de pesos adicionales destinados exclusivamente a reconstrucción. En total, se proyecta una inversión acumulada de 14 mil 400 millones de pesos para concluir la totalidad de los trabajos hacia mediados de 2026.

Por su parte, Víctor Fabián Toledo, director general del Programa de Reconstrucción, recordó que en Nicolás San Juan 304 existía un edificio de seis niveles y con más de 40 años de antigüedad, cuyas afectaciones acumuladas por los sismos de 1985 y 2017 obligaron a su demolición total.

Explicó que, tras la gestión de recursos y la elaboración del proyecto ejecutivo, se llevó a cabo una reconstrucción integral con apego a las normas técnicas y al Reglamento de Construcciones. El nuevo edificio se levantó en un predio de 393 metros cuadrados e incorpora 30 viviendas: 21 de reposición para familias damnificadas y nueve adicionales de redensificación, con superficies que van de 85 a casi 90 metros cuadrados.

La obra se edificó sobre cimentación profunda, integrada por 16 pilas de concreto armado de un metro de diámetro y 35 metros de profundidad, vinculadas mediante contratrabes y dados a la losa de desplante. Se trata de una estructura rígida diseñada para evitar torsiones, reduciendo el impacto de los movimientos sísmicos tanto en sentido horizontal como vertical.

Por último, Toledo informó que, en la alcaldía Benito Juárez —donde existía un universo de 2 mil 829 viviendas dañadas—, ya se entregaron 2 mil 376 (84 por ciento), mientras que 453 continúan en proceso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR