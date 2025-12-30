¿Cuánto frío va a hacer mañana en CDMX tras la Alerta Roja por bajas temperaturas?.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta roja por bajas temperaturas para la mañana del 31 de diciembre de 2025. Conoce cuánto frío va a hacer este miércoles.

Las baja temperaturas también afectarán al resto de país, que pasará una mañana previa al Año Nuevo muy fría.

¿Cuánto frío va a hacer mañana en CDMX?

La SGIRPC activó la Alerta Roja por bajas temperaturas en al menos una alcaldía. También, informó que se aplicará la Alerta Naranja y Amarilla en el resto de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina indicó que se esperan temperatura de -2 a 0 grados Celsius y heladas en la alcaldía Tlalpan.

La Alerta Roja por frío en la CDMX fue programada de las 00:00 horas a las 08:00 horas del miércoles 31 de diciembre del 2025.

⚠️ Se activa #AlertaRoja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 31/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza

¿Dónde aplican la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por bajas temperaturas?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que la Alerta Amarilla por frío aplica de las 00:00 horas a las 08:00 horas del 31 de diciembre del 2025.

Además, agregó que se esperan temperaturas que van de 4 a 6 grados Celsius en las siguientes 10 alcaldías:

Azcapotzalco (AZC)

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (COY)

Cuauhtémoc (CUH)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZC)

Iztapalapa (IZP)

Miguel Hidalgo (MIH)

Tláhuac (TLH)

Venustiano Carranza (VCA

La SGIRPC también activó la Alerta Naranja para al menos 5 alcaldías de la capital del país, las cuales esperan temperaturas que van de 1 a 3 grados centígrados.

Las demarcaciones que fueron puestas en alerta por el frío que se espera para el último día del 2025 son las siguientes:

Álvaro Obregón (AOB)

Cuajimalpa (CUJ)

Magdalena Contreras (MAC)

Milpa Alta (MLP)

Xochimilco (XOC)

Recomendaciones para enfrentar el frío en la capital del país

Por último, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de las personas adultas mayores y menores que vivan en esa demarcación. Los consejos son los siguientes:

Abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca

Sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío

Proteger niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas

Lavar de forma frecuente las manos o utilizar gel desinfectante

Beber agua y líquidos calientes

Lavar de forma frecuente las manos

Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío

Utilizar gel desinfectante

Mantener esquema de vacunación actualizado

Apagar velas y anafres antes de dormir o salir

Evita cambios bruscos de temperatura

Resguardar a las mascotas del frio

