¿Cuánto frío va a hacer mañana en CDMX tras la Alerta Roja por bajas temperaturas?.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta roja por bajas temperaturas para la mañana del 31 de diciembre de 2025. Conoce cuánto frío va a hacer este miércoles.
Las baja temperaturas también afectarán al resto de país, que pasará una mañana previa al Año Nuevo muy fría.
¿Cuánto frío va a hacer mañana en CDMX?
La SGIRPC activó la Alerta Roja por bajas temperaturas en al menos una alcaldía. También, informó que se aplicará la Alerta Naranja y Amarilla en el resto de la Ciudad de México.
- La dependencia capitalina indicó que se esperan temperatura de -2 a 0 grados Celsius y heladas en la alcaldía Tlalpan.
La Alerta Roja por frío en la CDMX fue programada de las 00:00 horas a las 08:00 horas del miércoles 31 de diciembre del 2025.
¿Dónde aplican la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por bajas temperaturas?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que la Alerta Amarilla por frío aplica de las 00:00 horas a las 08:00 horas del 31 de diciembre del 2025.
Además, agregó que se esperan temperaturas que van de 4 a 6 grados Celsius en las siguientes 10 alcaldías:
- Azcapotzalco (AZC)
- Benito Juárez (BJU)
- Coyoacán (COY)
- Cuauhtémoc (CUH)
- Gustavo A. Madero (GAM)
- Iztacalco (IZC)
- Iztapalapa (IZP)
- Miguel Hidalgo (MIH)
- Tláhuac (TLH)
- Venustiano Carranza (VCA
La SGIRPC también activó la Alerta Naranja para al menos 5 alcaldías de la capital del país, las cuales esperan temperaturas que van de 1 a 3 grados centígrados.
Las demarcaciones que fueron puestas en alerta por el frío que se espera para el último día del 2025 son las siguientes:
- Álvaro Obregón (AOB)
- Cuajimalpa (CUJ)
- Magdalena Contreras (MAC)
- Milpa Alta (MLP)
- Xochimilco (XOC)
Recomendaciones para enfrentar el frío en la capital del país
Por último, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de las personas adultas mayores y menores que vivan en esa demarcación. Los consejos son los siguientes:
- Abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca
- Sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío
- Proteger niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas
- Lavar de forma frecuente las manos o utilizar gel desinfectante
- Beber agua y líquidos calientes
- Lavar de forma frecuente las manos
- Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío
- Utilizar gel desinfectante
- Mantener esquema de vacunación actualizado
- Apagar velas y anafres antes de dormir o salir
- Evita cambios bruscos de temperatura
- Resguardar a las mascotas del frio
