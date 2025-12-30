Clima

¿Cuánto frío va a hacer mañana en CDMX tras la Alerta Roja por bajas temperaturas?

Las autoridades de la CDMX activaron la Alerta Roja por bajas temperaturas; ve cuanto frío va a hacer mañana

¿Cuánto frío va a hacer mañana en CDMX tras la Alerta Roja por bajas temperaturas?
¿Cuánto frío va a hacer mañana en CDMX tras la Alerta Roja por bajas temperaturas?. Foto: David Patricio / La Razón de México.
Julio Vázquez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta roja por bajas temperaturas para la mañana del 31 de diciembre de 2025. Conoce cuánto frío va a hacer este miércoles.

Las baja temperaturas también afectarán al resto de país, que pasará una mañana previa al Año Nuevo muy fría.

¿Cuánto frío va a hacer mañana en CDMX?

La SGIRPC activó la Alerta Roja por bajas temperaturas en al menos una alcaldía. También, informó que se aplicará la Alerta Naranja y Amarilla en el resto de la Ciudad de México.

  • La dependencia capitalina indicó que se esperan temperatura de -2 a 0 grados Celsius y heladas en la alcaldía Tlalpan.

La Alerta Roja por frío en la CDMX fue programada de las 00:00 horas a las 08:00 horas del miércoles 31 de diciembre del 2025.

¿Dónde aplican la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por bajas temperaturas?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que la Alerta Amarilla por frío aplica de las 00:00 horas a las 08:00 horas del 31 de diciembre del 2025.

Además, agregó que se esperan temperaturas que van de 4 a 6 grados Celsius en las siguientes 10 alcaldías:

  • Azcapotzalco (AZC)
  • Benito Juárez (BJU)
  • Coyoacán (COY)
  • Cuauhtémoc (CUH)
  • Gustavo A. Madero (GAM)
  • Iztacalco (IZC)
  • Iztapalapa (IZP)
  • Miguel Hidalgo (MIH)
  • Tláhuac (TLH)
  • Venustiano Carranza (VCA

La SGIRPC también activó la Alerta Naranja para al menos 5 alcaldías de la capital del país, las cuales esperan temperaturas que van de 1 a 3 grados centígrados.

Las demarcaciones que fueron puestas en alerta por el frío que se espera para el último día del 2025 son las siguientes:

  • Álvaro Obregón (AOB)
  • Cuajimalpa (CUJ)
  • Magdalena Contreras (MAC)
  • Milpa Alta (MLP)
  • Xochimilco (XOC)

Recomendaciones para enfrentar el frío en la capital del país

Por último, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de las personas adultas mayores y menores que vivan en esa demarcación. Los consejos son los siguientes:

  • Abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca
  • Sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío
  • Proteger niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas
  • Lavar de forma frecuente las manos o utilizar gel desinfectante
  • Beber agua y líquidos calientes
  Lavar de forma frecuente las manos
  • Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío
  • Utilizar gel desinfectante
  • Mantener esquema de vacunación actualizado
  • Apagar velas y anafres antes de dormir o salir
  • Evita cambios bruscos de temperatura
  • Resguardar a las mascotas del frio

