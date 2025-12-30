SSC realiza ceremonia luctuosa al agente Román Martínez, quien murió tras frustrar robo a casa habitación | VIDEO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizó una ceremonia luctuosa para despedir al policía Segundo Román Martínez, quien perdió la vida en cumplimiento del deber tras frustrar un robo a casa habitación en la alcaldía Álvaro Obregón.
El agente Román Martínez llevaba más de 30 años de servicio.
La explanada del Agrupamiento Guerrero, en la alcaldía Venustiano Carranza, se convirtió en el escenario donde familiares, amigos y la plana mayor de la policía capitalina se reunieron para despedir a Román Martínez, quien dedicó más de tres décadas de su vida a proteger a la ciudadanía.
Metro CDMX HOY 30 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta
El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, encabezó la guardia de honor y dirigió un mensaje en el que destacó que la partida de Martínez Estrada deja un legado imborrable.
“La vida de Román representa la vocación y la valentía que distinguen a nuestra institución. No dio un paso atrás; en sus más de 30 años de servicio cumplió con determinación, profesionalismo y honor”, afirmó el secretario.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR