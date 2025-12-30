SSC realiza ceremonia luctuosa al agente Román Martínez, quien murió tras frustrar robo a casa habitación | VIDEO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizó una ceremonia luctuosa para despedir al policía Segundo Román Martínez, quien perdió la vida en cumplimiento del deber tras frustrar un robo a casa habitación en la alcaldía Álvaro Obregón.

El agente Román Martínez llevaba más de 30 años de servicio.

Con respeto y reconocimiento despedimos a nuestro compañero Román Martínez Estrada, policía segundo de esta institución, quien cumplió con el compromiso de proteger a la ciudadanía hasta el último momento.



Tu valentía y vocación de servicio serán recordados siempre, querido… pic.twitter.com/ujCyqZyHRj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 30, 2025

La explanada del Agrupamiento Guerrero, en la alcaldía Venustiano Carranza, se convirtió en el escenario donde familiares, amigos y la plana mayor de la policía capitalina se reunieron para despedir a Román Martínez, quien dedicó más de tres décadas de su vida a proteger a la ciudadanía.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, encabezó la guardia de honor y dirigió un mensaje en el que destacó que la partida de Martínez Estrada deja un legado imborrable.

“La vida de Román representa la vocación y la valentía que distinguen a nuestra institución. No dio un paso atrás; en sus más de 30 años de servicio cumplió con determinación, profesionalismo y honor”, afirmó el secretario.

Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación en @AlcaldiaAO y gracias a su oportuna intervención frustró el asalto, perdió la vida.



A sus familiares y amigos les… pic.twitter.com/KtGyVUGruq — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 29, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR