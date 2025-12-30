Va Ecobici por 15 mil unidades para el Mundial

Dos jóvenes viajan por el carril especial de la lateral de Reforma en sus Ecobici, en marzo pasado.

LA SECRETARÍA de Movilidad (Semovi) informó que, con miras al Mundial de 2026, el Sistema Ecobici ampliará su flota de unidades a 15 mil para el siguiente año ante la visita de millones de turistas.

La dependencia detalló en un comunicado que, actualmente, cuenta con nueve mil 300 bicicletas, por lo que se espera que para el siguiente año sume otras cinco mil 700 unidades para dar abasto a la demanda que se prevé.

Esto, porque, de acuerdo con las autoridades locales, se prevé el arribo de cerca de cinco millones de personas a la Ciudad de México a causa de la justa deportiva, pues el Estadio Banorte, antes Azteca, será una de las sedes de México y recibirá la apertura del torneo de futbol.

El Tip: La distancia de los 14 millones de viajes de Ecobici registrados cada año equivalen a rodear el mundo más de 290 veces, indicó la Secretaría del Medio Ambiente.

El crecimiento de la flota de Ecobici continuará en 2027, cuando, precisó la Semovi, se busca tener cinco mil unidades más. De esta manera, se espera que para ese año el sistema cuente, al menos, con 20 mil bicicletas.

A estas acciones mundialistas se suman la expansión del sistema hacia el norte, sur y oriente de la ciudad para acercar la movilidad sustentable. Además, hay planes para mejoras tecnológicas y para fortalecer los procesos de seguridad.

El 31 de marzo, La Razón informó que usuarios de este transporte coincidieron en que falta mayor mantenimiento a las unidades y a las cicloestaciones.

3 mil 200 toneladas de CO2 se han evitado con Ecobici entre los años 2022 y 2025

Algunos usuarios, como Mariana, indicaron que las bicicletas tienen diversos desperfectos, por lo que en ocasiones es difícil conseguir y usar alguna que esté en buen estado.

“Si no sirven los frenos, no sirven las velocidades, o está ponchada la llanta, ya tiene un tiempo que es casi imposible encontrar bici en algunas estaciones, principalmente las que están sobre Paseo de la Reforma y tengo que buscar unas más lejos para encontrar”, mencionó.

De acuerdo con la Semovi, al menos 67 por ciento de las personas que utilizan el Sistema Ecobici lo hace para trasladarse a su centro laboral o educativo. El promedio de viajes diarios registrados es de 60 mil.