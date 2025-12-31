Estas son las 7 alcaldías de la CDMX con alerta por bajas temperaturas este 1 de enero del 2026

Este miércoles el clima invernal frío continuará afectando algunas regiones del país, e incluso en algunas alcaldías de la CDMX se emitió alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles la masa de aire ártico del frente frío número 25 continuará causando chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, mientras que el evento norte será fuerte a intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y la Península de Yucatán.

En el mismo sentido, de acuerdo con el SMN el ambiente frío a muy frío podrá sentirte en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México, mientras que para la madrugada de este 1 de enero se esperan también bajas temperaturas.

Clima en México del 31 de diciembre ı Foto: SMN Conagua

Alcaldías de la CDMX con alerta por temperaturas bajas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana emitió una alerta amarilla para seis alcaldías de la Ciudad de México por bajas temperaturas que se registrarán desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas del 1 de enero.

Las seis alcaldías en las que se esperan temperaturas de 4 a 6 grados centígrados son las siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Alerta amarilla por temperatura baja en CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Además, en la alcaldía Tlalpan se emitió alerta naranja, pues se espera que se registren temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados con heladas desde las 00:00 horas hasta las 08:00 horas.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del jueves 01/01/2026 en @TlalpanAl.

#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UeUCFqV6Lz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 31, 2025

Ante las bajas temperaturas, se recomienda proteger a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas, además de utilizar crema hidratante para proteger del frío y mantener ventilación adecuada en caso de utilizar calentadores o chimeneas.

En el resto del país se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mientras que en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del jueves.

También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del jueves en las zonas serranas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

