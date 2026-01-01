Estos son los descuentos para pagar el impuesto predial en la CDMX este 2026

En el Paquete Económico del 2026 se encuentra establecido un programa de regularización de adeudos para que las personas puedan realizar el pago del predial, agua y multas de tránsito.

Con el programa de regularización se pretende beneficiar a un estimado de 2.4 millones de personas que residan en la Ciudad de México, pues aproximadamente 884 mil cuentas podrían regularizarse con los pagos del impuesto predial.

El programa de regularización para el impuesto predial será aplicado para las viviendas y pequeños negocios que se encuentren en un rango de valor catastral A, B, C o D.

Aplicación para pagar predial, tenencia, agua, licencias y más en CDMX ı Foto: Redes Sociales

¿Cómo pagar el predial en CDMX?

Para poder realizar el pago de la posible acumulación de adeudo de impuesto predial, las personas que quieran utilizar el programa de regularización deberán presentar el pago de la última boleta predial vigente.

Para liquidar su adeudo de impuesto predial, las personas que cuenten con una vivienda con valor catastral de la A a la D deberán realizar un único pago de mil pesos en caso de un inmueble, y dos mil pesos para pequeños comercios.

Antes de realizar el pago, las personas deberán ingresar al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX para conocer su saldo, y para iniciar sesión requieren colocar el número de cuenta predial.

Posteriormente, se debe seleccionar un método de pago, este puede ser en línea, en los bancos autorizados o las oficinas recaudadoras, y una vez realizado el pago se debe conservar el comprobante se pago.

¿CDMX perdonará adeudo de predial, agua y multas en 2026? ı Foto: Especial

¿Cuáles son los descuentos disponibles para el pago de impuesto predial 2026?

Durante enero se encuentra disponible el programa “Paga antes, paga menos”, por lo que se aplica un 8 por ciento de descuento por realizar el pago anual del predial de manera anticipada.

En febrero se tendrá un descuento del 5 por ciento para que las peronas que residen en la CDMX realicen el pago anual predial de manera anticipada, y además de esto, hay una cuota fija para las personas con inmuebles con un valor que no sea superior a los 2 millones 808 mil 466 pesos.

La cuota fija consiste en un pago bimestral de 68 pesos, y este pago está dirigido a los jubilados, viudad, pensionados, huérfanos, madres solteras, personas con discapacidad, jefas de hogar y cónyugues supervivientes.

En caso de tener un inmueble con un valor mayor a 2 millones 808 mil 466 pesos, las personas anteriormente mencionadas tendrán un 30 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial.

Pago de impuesto predial 2026 ı Foto: Especial

Las personas que quieran acceder a esta reducción al pago del impuesto predial deben presentar algunos requisitos ante una Administración Tributaria o Administración Auxiliar antes del 31 de diciembre del 2026.

Para esto, se requiere agendar una cita y descargar el Manifiesto Artículo 281_2026 disponible en la página oficial de finanzas de la CDMX, y posteriormente se debe acudir a una Administración Tributaria.

