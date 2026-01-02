Así se vivió el sismo en CDMX | VIDEOS

Un fuerte movimiento de 6.5 grados sacudió la Ciudad de México a las 07:58 horas de la mañana, en este segundo día del año.

La nueva alerta sísmica que llega a través de los celulares sonó por primera vez de forma general, para todos en la CDMX, además del sonido ya regular al que estamos acostumbrados.

Miles de capitalinos despertaron este 2 de enero de forma inesperada ante el movimiento y lograron captarlo en video gracias a sus dispositivos móviles.

Así se vivió

Uno de los puntos centrales de la Ciudad de México es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en donde el fuerte movimiento fue captado por diversos usuarios en las líneas que, para la hora, llevaban una cantidad considerable de usuarios.

Otro de los videos que circulan en redes sociales muestran edificios aparentemente en el centro de la CDMX, en donde se observa como debido al movimiento telúrico uno de los edificios se “separa” del resto.

Mientras que, en otras zonas de la capital, se observó el movimiento de letreros de forma fuerte.

▶️#VIDEO | Desde la redacción de La Razón, se siente temblor de 6.5 proveniente de San Marcos, Guerrero



📹: @jochotustra / @LaRazon_mx pic.twitter.com/Rwyapc7dDx — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 2, 2026

Varios videos más muestran el momento en el que el movimiento empezó y las personas comenzaron a desalojar de manera apresurada, no solo sus viviendas, sino también sus centros de trabajo.

Cabe mencionar que, en varios puntos de la capital del país, se presentaron afectaciones a la luz, por lo que se espera que se reestablezca en los próximos minutos.

Además, en Artículo 123 se registró un conato de incendio, el cual fue controlado de manera pronta por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Explosión de subestación electrónica después del sismo en Artículo 123 y Balderas pic.twitter.com/FlVuDbm67n — hermes (@vialhermes) January 2, 2026

Otro punto donde el sismo se sintió de forma fuerte fue en el Hospital de Ortopedia en Magdalena de las Salinas. En un video compartido, se observa como enfermeras y personal médico se encuentran deteniendo las camillas de los pacientes, pidiendo calma, mientras todo a su alrededor se mueve.

Esta mañana, el segundo día del año, un fuerte sismo de 6.5 grados sacudió la Ciudad de México

Así se vivió en algunos puntos de la CDMX, como en el hospital de Ortopedia en Magdalena de las Salinashttps://t.co/fivR4RmFxs pic.twitter.com/NGEVUT4Te0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 2, 2026

